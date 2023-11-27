"Радуюсь за тебя": Лилия Подкопаева показала редкие снимки 18-летнего сына (фото)

Спортивная звезда Украины рассказала, что ее уже совершеннолетний наследник стал стипендиатом и лучшим студентом в университете.

45-летняя украинская спортсменка Лилия Подкопаева показала редкие фото 18-летнего сына Вадима. Архивными кадрами и поздравлением с совершеннолетием олимпийская чемпионка поделилась в Instagram с более 100 тыс. подписчиков.

"Сын, сегодня 18! Последний год школьного сказочного мира. Наслаждайся каждым мгновением своего времени — секундой, минутой, часом, днем и месяцем. Вадим, мы уже знаем, в каком университете ты раскроешь новые страницы своей будущей жизни. Ты не просто поступил — ты стал обладателем стипендии, признанным лучшим студентом! Не знаю, как не гордиться тобой, учусь у тебя и радуюсь за тебя", — написала мама троих детей, добавив, что все только начинается.

В частности, Лилия Подкопаева показала кадры с именинником, судя по всему, сделанные недавно, а также несколько архивных снимков.

Лилия Подкопаева поздравила сына Вадима с 18-летием

"Как повезло этому мальчику, что когда-то он стал Вашим сыном", "Как быстро течет время. Я помню те времена, как Вы только стали мамой Вадима. Ваши фото на билбордах в родном Донецке", — пишут в комментариях подписчики многодетной мамы, которая усыновила Вадима, когда ему даже не было года.

Отметим, что уроженка Донецка воспитывает троих детей. Кроме именинника, у Подкопаевой есть две биологические дочери — 17-летняя Каролина от бизнесмена Тимофея Нагорного и 4-летняя Эвелина от нынешнего мужа Игоря Дубинского, с которым олимпийская чемпионка состоит в браке с 2018 года.

Дочь Лилии Подкопаевой Каролина

Напомним, Анастасия Приходько поздравила мужа с днем рождения.

Также Фокус писал об авторской книге Лилии Подкопаевой к 30-летию НОК.