Кайли Дженнер с гигантской осой появилась на обложке глянца

Звезда реалити-шоу сфотографировалась в неожиданных образах и дала интервью актрисе Дженнифер Лоуренс.

Кайли Дженнер появилась на обложке и страницах журнала Interview в оригинальных экстравагантных образах. И дала откровенное интервью. Вопросы ей задавала Дженнифер Лоуренс, звезда "Голодных игр".

В начале интервью Дженнифер пошутила, что если Кайли откажется отвечать на какой-нибудь вопрос, то "разобьет ей сердце". На вопрос, что ее вдохновляет, Кайли ответила ожидаемо, сказав, что это "ее мама и ее семья".

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Кайли Дженнер в новой фотосессии

Она призналась, что часто бывает онлайн и читает о себе в Сети, а хейтеры "ее подпитывают".

Дженнифер Лоуренс призналась, что смотрела шоу "Семейка Кардашьян" с самого начала, так что знает о семье Дженнер-Кардашьян все, что можно. И ее интересует, как Кайли справляется со славой и известностью.

"С папарацци было очень сложно. У меня были ужасные истории. Например, когда мне было 16, и эти 50-летние мужчины говорили: "Привет, маленькая шлюшка", пытались задрать мне юбки, выпрыгивали из кустов, буквально бросались под мою машину… На самом деле, когда я была моложе, было еще хуже", — призналась Кайли.

Кайли Дженнер в новой фотосессии

На вопрос, как проходит ее обычное утро, Кайли рассказала, что сначала выпивает чашку кофе с ванильно-миндальным молоком. Потом везет свою дочь Сторми в школу, либо спешит на работу, либо готовит оладьи на завтрак.

Сейчас у Кайли выходит коллекция одежды Khy и она призналась, что сделала для дочки мини-версии всех вещей из первой коллекции.

Она снова подчеркнула, что меняет черты своего лица с помощью макияжа и контурирования. Но призналась, что сделала губы полнее, чем они были.

"В конечном итоге я сделала наполнители для губ. Я крашусь по другому, недели в 12 лет. Я говорю: "Как вы можете сравнивать мое 12-летнее лицо и говорить, что мне изменили форму челюсти и подрезали веки? О чем мы вообще говорим?".

Напомним, ранее Кайли наконец призналась, что сделала операцию по увеличению груди после многих лет отрицания того, что у нее была пластическая операция.

Дженнер рассказала, что ей "сделали грудь" незадолго до того, как она забеременела дочерью Сторми Вебстер, которая родилась 1 февраля 2018 года.

"Я сделала себе грудь до Сторми… не думала, что у меня будет ребенок, когда мне будет 20", — сказала основательница Kylie Cosmetics.