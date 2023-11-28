Марго Робби в образе Барби и в компании мужа посетила мероприятие (фото)

Звезда картины об одной из самых популярных кукол в мире и ее возлюбленный Том Акерли стали гостями награждения премией за успехи в индустрии кино.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби вышла на красную дорожку со своим мужем Томом Акерли, 33. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета посетила церемонию вручения независимых кинопремий Gotham Independent Film Awards в Нью-Йорке в понедельник, 27 ноября 2023 года.

Робби была в черном приталенном атласном платье в стиле ретро от Prada под полупрозрачной накидкой. Звезда "Барби" дополнила свой роскошный вечерний ансамбль металлическим клатчем, открытыми туфлями, жемчужными серьгами и кожаными перчатками.

Актриса уложила свои светлые волосы в аккуратно зачесанный хвост и сделала легкий макияж, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту и черты лица.

Марго Робби Фото: Getty Images

Она в очередной раз повторила образ одной из кукол Mattel — Black Magic.

Тем временем британский продюсер Том Акерли был в черном костюме и блестящих лоферах.

Марго Робби

Пара, которая заключила брак в 2016 году, вместе позировала на красной дорожке мероприятия на Уолл-стрит.

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Впоследствии к супругам присоединилась режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг и ее партнер Ноа Баумбах. Автор картины, собравшей более миллиарда долларов в прокате, появилась в молочном ансамбле.

Вне конкурса было вручено несколько специальных премий Icon & Creator Tributes. Одна из них досталась Грете Гервиг.

Ноа Баумбах, Грета Гервиг, Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо также посетил церемонию вручения премий.

Ранее Фокус писал о появлении Марго Робби и Тома Акерли на мероприятии Variety.