Леонардо Ди Каприо и Марго Робби: звезды на красной дорожке премии Gotham Awards

Селебрити собрались в Нью-Йорке, чтобы отметить лучших в кино и на телевидении.

Сезон награждений неофициально начался в понедельник вечером в Нью-Йорке с возвращения звездной церемонии вручения премии Gotham Awards , которая проходила на Cipriani Wall Street в Нью-Йорке. На красную дорожку вышли Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Натали Портман и многие другие. Об этом пишет People.

Ежегодная церемония Gotham Awards посвящена лучшим на телевидении и в кино. В этом году чествовали Бена Аффлека, Брэдли Купера, Грету Гервиг и прочих.

А Леонардо Ди Каприо на красной дорожке появился со своей партнершей по фильму "Убийцы цветочной луны" Лили Гладстоун.

Ленардо Ди Каприо и Лили Гладстон Фото: Getty Images

Марго Робби появилась на красной дорожке в ансамбле Prada, который создали по образу куклы Барби Black Magic 60-х, Лора Дерн поддержала коллегу, надев футболку с надписью "Барби".

Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

На премию в номинации "Лучший документальный фильм" претендовала украинская картина "20 дней в Мариуполе", но победила картина "Четыре дочери". Фильм о войне в Украине также претендует на "Оскар". Над картиной работали режиссер ленты Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Натали Портман Фото: Getty Images

Рэйчел МакАдамс Фото: Getty Images

Лора Дерн Фото: Getty Images

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Мишель Уильямс Фото: Getty Images

Джулианна Мур Фото: Getty Images

Напомним, на красной дорожке Gotham Awards Натали Портман появилась в ослепительном цветочном платье и серебристых босоножках.