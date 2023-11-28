Тяжелобольной Оззи Осборн готовится к прощальному концерту

Состояние здоровья рок-музыканта тяжелое

74-летний тяжелобольной английский рок-музыкант Оззи Осборн мечтает сделать прощальное шоу для поклонников и умереть на сцене своего последнего концерта. Об этом звезда рок-музыки рассказал рассказал рассказал в интервью Rolling Stone UK.

Уже три года музыкант страдает от болезни Паркинсона, он перенес четыре сверхсложных операции, последняя из которых кардинально вывела из строя организм Оззи. Кроме этого, у рок-музыканта обнаружили опухоль на позвонке. Последний год жизни музыкант называет адским, ведь его организм совсем не слушается его.

Началось все еще с далекого 2003 года, когда звезда рока упал с квадроцикла и травмировался. Тогда врачи были вынуждены установить ему металлические пластины. После Оззи Осборн продолжил спокойно жизнь. Однако в 2019 году рок-музыкант упал с мотоцикла. В результате пластины сошли с места. Тогда 70-летний музыкант перенес сложную операцию, а за ней еще две. Врачи вставили ему в позвоночник длинный прут, который ограничил движение музыканта.

Как рассказал Оззи Осборн, уже после четвертой операции, его совсем покинули силы и он был вынужден прекратить гастроли. Сейчас же он мечтает вернуться на сцену.

Если это будет не полноценное возвращение, то хотя бы завершающее выступление и прощание с карьерой.

Оззи Осборн отмечает, что вся его жизнь была посвящена тому, чтобы работать и делать шоу для поклонников.

Сейчас же он мечтает в последний раз выйти на сцену и сказать: "Привет, ребята, спасибо за мою жизнь".

Музыкант признается, что сейчас это его основная цель и он мечтает в последний раз выйти на сцену, ведь это сделает его счастливым. И даже если он умрет в конце концерта он все равно будет самым счастливым человеком в мире.

Напомним, Оззи и Шэрон Осборны на Хэллоуин нарядились Канье Уэстом и Бьянкой Цензори.