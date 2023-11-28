Старшую дочь Оли Поляковой госпитализировали в больницу на отдыхе в Занзибаре

Отдых певицы не задался с первых дней

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам, что ее старшей дочери Марии стало плохо, из-за, чего ее госпитализировали в больницу. Подробности Оля Полякова рассказала в Stories инстаграма.

Известно, что на днях Полякова незапланированно отправилась на отдых в Индийский океан. Вместе с дочкой Марией прямым самолетом из Варшавы они полетели в Танзанию на остров Занзибар. Певица рассказала, что запланировали они там побыть шесть дней. Однако уже на следующий день Полякова рассказала, что у нее значительно ухудшилось самочувствие. У певицы очень начала болеть голова, из-за чего она была вынуждена колоть себе лекарства.

Уже сегодня с самого утра Полякова опубликовала видео на котором показала, что плохо стало ей дочери. Мария насколько плохо себя чувствовала, что ее пришлось госпитализировать в больницу. На видео видно, как девушку осматривает врач и щупает ей живот.

"У нас снова приключения. Боже, ну можно спокойно отдохнуть! Пожелайте Марусе здоровья", — написала Полякова.

Впоследствии певица показала врача и рассказала, что он учился в Украине в городе Сумы. Видно, что он хорошо знает русский язык, поэтому свободно общается с певицей и ее дочкой.

"Я так хотела отдохнуть, но ведь как всегда, хочешь насмешить Бога расскажи ему о своих планах", — опубликовала видео Полякова.

Уже впоследствии Полякова написала, что будет держать поклонников в курсе. Сейчас Полякова с дочкой находятся в госпитале.

Напомним, Оля Полякова рассказала о взрослых женщинах, которые хейтят ее 16-летнюю дочь.