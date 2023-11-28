Исследования показывают, что игры с папой улучшают оценки детей в школе

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его дети были успешны и хорошо учились в школе. Теперь сделать это будет еще проще. Ученые выяснили, что совместные игры с отцом могут повысить успеваемость ребенка в школе.

Недавнее исследование под названием "Какое значение имеет папа: участие родителей и его влияние на образование детей (PIECE)" показало, что дети лучше усваивают знания в начальной школе, если их отцы регулярно уделяют им внимание: играют, читают, рассказывают сказки или рисуют. Об этом пишет US.News.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Исследователи из Бизнес-школы Университета Лидса обнаружили, что дети, чьи отцы уделяли им время в трехлетнем возрасте, намного лучше осваивали программу начальной школе. Когда папы были вовлечены в общение со своими детьми в возрасте 5 лет, у этих детей улучшились результаты по ключевым предметам в возрасте 7 лет.

Фото: Freepik

Исследование показало, что активное присутствие отца в жизни ребенка влияет на их образовательные навыки, а вот мама больше ответственна за эмоциональное и социальное поведение ребенка.

Согласно исследованию, в котором приняли участие тысячи семей с двумя родителями, огромное значение имеют даже 10 минут активного времяпрепровождения.

Доктор Майкл Йогман, педиатр из Cambridge Health Alliance в Массачусетсе, отметил преимущества взаимодействия обоих родителей, так как именно это выстраивает доверительные отношения с ребенком и является чем-то особенном для пап, которые зачастую редко принимают активное участие в воспитании детей.

Йогман, не принимавший участия в этом исследовании, был ведущим автором клинического отчета Американской академии педиатрии под названием "Сила игры". "Я думаю, что отцы также предоставляют детям дополнительный игровой опыт, так что их взаимодействие становится немного более возбуждающим и игривым, даже в очень раннем возрасте", — говорит он.

"Игры, в которые отцы играют с малышом, имеют другое качество. Это немного более возбуждающие и более физические игры. Держать ребенка высоко над головой, щекотать его, катать его на велосипеде. Малыш с большей вероятностью будет смеяться", — сказал Йогман. "Матери чаще участвуют в повторяющихся словесных играх".

Фото: Freepik

По словам Йогмана, критически важным вопросом является то, что родители поддерживают развитие ребенка взаимодополняющими способами.

"Поэтому один из родителей обычно делает упор на безопасность, защищая ребенка от опасности. А другой чаще способствует независимости, побуждая ребенка исследовать, рисковать и пытаться самостоятельно решать проблемы. Они предоставляют уникальные преимущества и дополняют друг друга. И это соответствует большинству теорий развития, которые требуют баланса действий", — отмечает Йогман.

Авторы исследования согласились, что наличие двух вовлеченных родителей дает ребенку больше разнообразия, ведь отцы, как правило, взаимодействуют со своими детьми иначе, чем матери. Для своего исследования авторы использовали данные о 5000 семей в Англии из исследования Millennium Cohort Study. Их дети родились в период с 2000 по 2002 год.

"Матери по-прежнему склонны брать на себя основную роль опекуна и, следовательно, склонны заботиться о детях в большей степени, но если отцы также активно занимаются уходом за детьми, это значительно увеличивает вероятность того, что дети получат более высокие оценки в начальной школе", — сказал соавтор исследования доктор Хелен Норман.

"Вот почему крайне важно поощрять и поддерживать отцов в разделении заботы о детях с матерью, начиная с раннего этапа жизни ребенка", — говорит Норман в пресс-релизе университета.

Один теоретик детского развития сказал, что игра — это работа ребенка, и это действительно так, — считает Лиза Сиес, специалист по детям в детской больнице в Лос-Анджелесе.

Фото: Freepik

"Дети используют игру для решения многих задач развития. Они используют ее, чтобы научиться взаимодействовать с другими, чтобы узнать об их мире и о том, как все устроено. "О, если я уроню эту ложку с подноса на стульчике, что с ней произойдет физически, и кто потом ее подберет", — говорит Сиес. "Таким образом, они узнают обо всех этих различных аспектах развития, а также о том, как они выражают свой стресс или справляются с ним. У нас, взрослых, есть много других механизмов преодоления стресса, но дети используют игру как выход из стресса".

В домашней игре Сиес ставит качество на первое место, а не количество. "Это может занять всего 10 минут, если вас не отвлекают и вы следуете за ребенком. И ваша цель — просто присутствовать", — говорит Сиес.

"Отцы должны осознавать, что даже небольшие инвестиции во время, проведенное со своими детьми, могут принести важную пользу", — считает доктор Джейсон Нагата, доцент кафедры педиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

По словам Нагаты, отцы должны взять отпуск по уходу за ребенком, если это возможно, чтобы заниматься своими детьми с самого рождения.

Однако "важно отметить, что в исследование были включены только семьи с двумя родителями, в которых есть матери и отцы, поэтому результаты не актуальны для семей с одним родителем", — добавил Нагата.

Напомним, как научить ребенка рано просыпаться: 3 совета от детского психолога.

Ранее Фокус писал о том, что Кейт Миддлтон сказала принцессе Шарлотте в первый ее день в школе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.