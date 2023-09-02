Как научить ребенка рано просыпаться: 3 совета от детского психолога

Сентябрь — начало учебного года и нового режима после каникул. Это то время, когда все, будто впервые: рано просыпаться, делать уроки и тому подобное. Эксклюзивно для Фокуса детский психолог Вероника Бабий рассказала о том, как пережить эту школьную адаптацию и научить ребенка рано просыпаться в школу.

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Летние каникулы — пора развлечений и досуга, когда можно допоздна гулять, долго спать и практически не иметь напряженного режима и нагрузки. Однако три месяца пролетают довольно быстро и на пороге уже 1 сентября, поэтому вам нужно набраться терпения и заново выстраивать и контролировать режим вашего школьника. Детский психолог Вероника Бабий рассказывает Фокусу, какие действия помогут ребенку просыпаться утром без слез и истерик.

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Психолог отмечает, что в любом случае ребенок переходит из летнего режима, где он просыпался более или менее свободно, где не было четкого графика, поэтому стоит быть готовыми к тому, что начало учебного года и период адаптации к обучению будут немного стрессовыми. И вы должны это понять, помочь и поддержать в этом ребенка.

Фото: Freepik

"Конечно, ребенок может не концентрироваться, у него может быть непроизвольное внимание, ребенок может не выдерживать учебную перегрузку, которой не было летом. Еще одним моментом, с которым сталкивается большинство родителей, является то, что ребенок не хочет просыпаться утром или не хочет ложиться раньше, или имеет трудности во время засыпания. Соответственно, утром у него будет не очень хорошее настроение и весь учебный процесс или уроки онлайн будут создавать для ребенка дополнительный стресс, из-за усталости", — говорит психолог.

Конечно для того, чтобы период просыпания был не такой стрессовый, надо начинать готовиться с лета — недели за две. Это означает, что последние две недели августа желательно уже подстраивать режим ребенка к тому, что будет в сентябре в учебном году, то есть плавно контролировать отход ко сну ребенка. "Если ребенок, например, гулял допоздна летом во дворе ему нужно немножко раньше заходить, сначала на полчаса, потом на час и подстраивать таким образом график, чтобы ребенок ложился спать раньше. Идеальное время отхода ко сну, которое позволит ребенку утром легче проснуться и настроить все процессы психические к обучению — это 10 часов вечера", — советует психолог.

Однако, этим способом вы воспользуетесь уже в следующем году, а сейчас детский психолог рекомендует еще ряд действий, которые помогут ребенку просыпаться утром без слез и истерик.

Добавьте ритуалы

Фото: Freepik

"Можно использовать определенные ритуалы и порядок: ребенок ужинает, принимает душ или ванну, проводит различные гигиенические процедуры и только потом ложится спать. Возможно у вас есть традиция читать книгу, какую-то литературу, или делиться тем, как прошел день. Для ребенка это будет определенный ориентир, что уже пора спать. Определенные традиции и ритуалы — и ваш ребенок будет ложиться спать вовремя", — советует Вероника Бабий.

Чаще всего ребенок не может проснуться утром из-за того, что у него нарушен режим и он поздно ложится спать, поэтому такие ритуалы позволять со временем исправить это.

Уберите гаджеты

Фото: Freepik

"Нужно соблюдать гигиену сна, к которой относится полное ограничение просмотра телевидения, гаджетов, игр, мультфильмов за 2 часа до сна. Это касается не только детей, а желательно и взрослых, для того, чтобы нервная система полноценно могла отойти ко сну и отдохнуть", — советует психолог.

Просмотр мультфильмов перед сном имеет негативные последствия для нервной системы ребенка, он становится капризным, раздраженным, отказывается от сна и привычных вечерних процедур.

"Желательно не устраивать активных игр перед сном, для того, чтобы у нервной системы была возможность спокойно отойти ко сну. Можно заниматься творчеством, лепить, играть в определенные настольные игры, читать, слушать аудиокнигу, если ребенку это нравится. Но не использовать активных физических нагрузок и активных игр, тем самым ребенку будет легче настроиться к раннему отходу ко сну", — говорит Вероника Бабюк.

Просыпайтесь пораньше

Фото: Freepik

"Для того, чтобы ребенку было легче просыпаться я также рекомендую начать будить ребенка немного раньше. Родители допускают грубую ошибку, когда жалеют ребенка и оттягивают момент пробуждения, а потом остается очень мало времени для того, чтобы он проснулся, позавтракал, сделал все свои гигиенические процедуры и еще осталось какое-то время, чтобы ребенок в принципе настроился на рабочий процесс. В результате школьник нервный, перевозбужденный, может быть агрессивным, эмоциональным и это действительно сложно. Поэтому, пожалуйста, родители, соблюдайте гигиену сна, убирайте активные игры и гаджеты, не жалейте будить ребенка немного раньше времени для того, чтобы он мог настроиться на начало дня", — советует психолог.

Также чтобы ребенок утром проснулся в хорошем настроении и самочувствии, не стоит кормить его накануне вечером поздно и тяжелой для переваривания пищей: мучным, бутербродами, макаронными изделиями, ведь это также не способствует качественному сну.

"Конечно, я не рекомендую очень много каких-то напитков на вечер, чтобы ребенок не ходил всю ночь в туалет, а все-таки спал", советует Вероника Бабий.

Сентябрь — месяц адаптационный. Дайте ребенку привыкнуть к новому режиму, и к нагрузке, а организму изменить ритмы.

"Меняется время года, плюс добавляется нагрузка, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливыми, поддерживайте, помогайте ребенку. И будьте готовы к тому, что не всегда он будет иметь возможность справиться со своими эмоциями из-за таких изменений", — отмечает психолог.

Нужно, чтобы прошел определенный промежуток времени для того, чтобы ребенку стало легче, но не делайте пробуждение и учебный процесс дополнительным стрессом. Будьте терпеливыми, спокойными, эмпатийными и старайтесь понять состояние вашего сына или дочери.

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