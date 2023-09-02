Як навчити дитину рано прокидатися: 3 поради від дитячого психолога

Вересень – початок навчального року та нового режиму після канікул. Це той час, коли все, ніби вперше: рано прокидатися, робити уроки тощо. Ексклюзивно для Фокуса дитяча психологиня Вероніка Бабій розповіла про те, як пережити цю шкільну адаптацію та навчити дитину рано просинатися в школу.

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Літні канікули – це пора розваг та дозвілля, коли можна допізна гуляти, довго спати та практично не мати напруженого режиму та навантаження. Проте три місяці пролітають досить швидко і на порозі вже 1 вересня, тому вам потрібно набратися терпіння і заново вибудовувати та контролювати режим вашого школяра. Дитяча психологиня Вероніка Бабій розповідає Фокусу, які дії допоможуть дитині прокидатися вранці без сліз та істерик.

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Психологиня відмічає, що у будь-якому разі дитина переходить з літнього режиму, де вона прокидалася більш-менш вільно, де не було чіткого графіка, тому варто бути готовими до того, що початок навчального ріку та період адаптації до навчання будуть трохи стресовими. І ви повинні це зрозуміти, допомогти та підтримати в цьому дитину.

Фото: Freepik

"Звичайно, дитина може не концентруватися, в неї може бути мимовільна увага, дитина може не витримувати навчальне перенавантаження, якого не було влітку. Ще одним моментом, з яким стикається більшість батьків, є те, що дитина не хоче прокидатися зранку або не хоче лягати раніше, або має труднощі під час засипання. Відповідно, зранку у неї буде не дуже хороший настрій і весь навчальний процес або уроки онлайн будуть створювати для дитини додатковий стрес, через втому", — каже психологиня.

Звичайно для того, щоб період прокидання був не такий стресовий, треба починати готуватися з літа – тижні за два. Це означає, що останні два тижні серпня бажано вже підлаштовувати режим дитини до того, що буде у вересні в навчальному році, тобто плавно контролювати відхід до сну дитини. "Якщо дитина, наприклад, гуляла допізна влітку на подвір'ї їй потрібно трошки раніше заходити, спочатку на пів години, потім на годину і підлаштовувати таким чином графік, щоб дитина лягала спати раніше. Ідеальний час відходу до сну, який дозволить дитині зранку легше прокинутись та налаштувати усі процеси психічні до навчання — це 10 годин вечора", — радить психологиня.

Проте, цим способом ви скоритсаєтесь вже в наступному році, а зараз дитяча психологиня рекомендує ще низку дій, які допоможуть дитині прокидатися вранці без сліз та істерик.

Додайте ритуали

Фото: Freepik

"Можна використовувати певні ритуали та порядок: дитина вечеряє, приймає душ або ванну, проводить різні гігієнічні процедури й тільки потім лягає спати. Можливо у вас є традиція читати книжку, якусь літературу, або ділитися тим, як пройшов день. Для дитини це буде певний орієнтир, що вже пора спати. Певні традиції та ритуали – і ваша дитина буде лягати спати вчасно", — радить Вероніка Бабій.

Найчастіше дитина не може прокинутися вранці через те, що в неї порушений режим і вона пізно лягає спати, тому такі ритуали дозволяти з часом виправити це.

Приберіть гаджети

Фото: Freepik

"Потрібно дотримуватись гігієни сну, до якої відноситься повне обмеження перегляду телебачення, гаджетів, ігор, мультфільмів за 2 години до сну. Це стосується не лише дітей, а бажано і дорослих, для того, щоб нервова система повноцінно могла відійти до сну та відпочити", — радить психологиня.

Перегляд мультфільмів перед сном має негативні наслідки для нервової системи дитини, вона стає вередливою, роздратованою, відмовляється від сну та звичних вечірніх процедур.

"Бажано не влаштовувати активних ігор перед сном, для того, щоб у нервової системи була можливість спокійно відійти до сну. Можна займатися творчістю, ліпитт, грати в певні настільні ігри, читати, слухати аудіокнигу, якщо дитині це подобається. Але не використовувати активних фізичних навантажень та активних ігор, тим самим дитині буде легше налаштуватися до раннього відходу до сну", — каже Вероніка Бабюк.

Будіть раніше

Фото: Freepik

"Для того, щоб дитині було легше прокидатися я також рекомендую почати будити дитину трошки раніше. Батьки допускають грубу помилку, коли жаліють дитину та відтягують момент пробудження, а потім залишається дуже мало часу для того, щоб вона прокинулась, поснідала, зробила всі свої гігієнічні процедури й ще залишився якийсь час, щоб дитина в принципі налаштувалась на робочий процес. В результаті школяр нервовий, перезбуджений, може бути агресивним, емоційним і це дійсно складно. Тому, будь ласка, батьки, дотримуйтесь гігієни сну, прибирайте активні ігри та гаджети, не жалійте будити дитину трошки завчасно для того, щоб вона могла налаштуватися на початок дня", — радить психологиня.

Також щоб дитина вранці прокинулася в гарному настрої та самопочутті, не варто годувати її напередодні ввечері пізно та важкою для перетравлювання їжею: мучним, бутербродами, макаронними виробами, адже це також не сприяє якісному сну.

"Звичайно, я не рекомендую дуже багато якихось напоїв на вечір, щоб дитина не ходила всю ніч до туалету, а все-таки спала", радить Вероніка Бабій..

Вересень – місяць адаптаційний. Дайте дитині звикнути до нового режиму, та до навантаження, а організму змінити ритми.

"Змінюється пора року, плюс додається навантаження, тому, будь ласка, будьте терплячими, підтримуйте, допомагайте дитині. І будьте готові до того, що не завжди вона буде мати можливість впоратись зі своїми емоціями через такі зміни" — наголошує психологиня.

Потрібно, щоб пройшов певний проміжок часу для того, щоб дитині стало легше, але не робіть прокидання і навчальний процес додатковим стресом. Будьте терплячими, спокійними, емпатійними та намагайтеся зрозуміти стан вашого сина чи доньки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.