Потап показался с Настей Каменских в Майами на фоне слухов о разводе (видео)

Накануне Артур Адамов утверждал, что супруги уже не живут вместе и через некоторое время объявят о разрыве.

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап появились вместе в Майами на фоне слухов о разводе пары. Роликом музыкант поделился в Instagram.

Продюсер показал, как они с женой представляли ее новый испаноязычный трек "Tu y Yo" на одной из местных передач "La Voz de la Mañana". Настя Каменских появилась в черном приталенном платье и с золотыми украшениями.

Потап и Настя Каменских в Майами

"Песня "Tu y Yo" была записана несколько лет назад еще до начала полномасштабного вторжения на легендарной студии звукозаписи в США, где за последние 30 лет были выпущены десятки золотых и платиновых альбомов всемирно известных исполнителей. Она сразу стала для меня очень особенной и я не могла дождаться момента, чтобы поделиться ею с миром", — рассказывает певица, добавив, что, несмотря на ряд препятствий за последние годы, песня дождалась своего релиза.

Настя Каменских

Слухи о разводе Насти Каменских и Потапа распространяются последние месяцы. Впрочем, пара отвергает все домыслы относительно возможного разрыва. Блогер Артур Адамов уверен, что знаменитости уже не живут вместе и вскоре сообщат об этом своим поклонникам.

Настя Каменских

Напомним, Маша Ефросинина рассказала об интервью с Настей Каменских, которое стало поводом для многих мемов в сети.

Также Фокус писал о том, как Настя Каменских проводила время с сыном Потапа Андреем.