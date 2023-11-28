Синтия Никсон объявила голодовку в поддержку Сектора Газа

Звезда "Секса в большом городе" требует, чтобы Джо Байден призвал к постоянному прекращению огня между Израилем и ХАМАСом.

Синтия Никсон, звезда сериалов "Секс в большом городе" и "И просто так", заявила, что объявляет голодовку, требуя от президента США Джо Байдена призывов к постоянному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАСом. Об этом пишет Sky News.

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В акции, начавшейся в понедельник, также принимают участие политики из пяти штатов США.

Никсон, которая ранее баллотировалась на пост мэра Нью-Йорка, рассказала толпе возле Белого дома, что двое ее детей — евреи, а их бабушка и дедушка пережили Холокост.

Она сказала: "Мой сын попросил меня использовать любой голос, чтобы сказать: "никогда снова" означает "никогда снова" для всех".

"За семь недель Израиль убил больше мирных жителей на крошечной полоске земли, чем было убито за 20 лет войны во всем Афганистане. Мне надоело, что люди объясняют это тем, что жертвы среди гражданского населения — это обычные жертвы войны. В этих цифрах нет ничего обычного. В этих смертях нет ничего обычного", — заявила Никсон.

Митинг у Белого дома

"Я хотела бы обратиться с личной просьбой к президенту, который сам пережил такую ​​разрушительную личную утрату, проникнуться тем сочувствием, которым он так хорошо известен, посмотреть на детей Газы и представить, что они его дети", — сообщила актриса.

В акции принимают участие еще пять политиков: представитель штата Делавэр Мадина Уилсон-Антон, представитель Нью-Йорка Зохран Мамдани, представитель Оклахомы Мори Тернер, представитель Вирджинии Сэм Расул и представитель Мичигана Авраам Айяш.

Мамдани и Уилсон-Антон входят в число небольшой группы активистов, которые будут голодать в течение пяти дней.

Впрочем, Никсон уже заявила, что прервет голодовку во время которой она будет употреблять только воду и лимонный сок и вернется в Нью-Йорк для работы.

Позже, в отдельных комментариях газете Guardian, Никсон обвинила администрацию Байдена в том, что она действует "слишком медленно" для спасения жизней, и заявила, что Израиль виновен в том, что "непропорционально распространяет свои действия против ХАМАС на гражданское население".

"Допустим, в Мэриленде возникла террористическая ячейка. Будет ли ответом тогда полная бомбардировка гражданского населения, потому что она прячется где-то в доме? Это не имеет никакого смысла", — заявила актриса.

Голодовка объявлена ​​на фоне сообщений о растущих разногласиях в администрации Байдена по поводу его поддержки наступления Израиля на фоне растущих жертв и гуманитарной катастрофы, в результате которой огромное количество жителей Сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и страдают от нехватки еды, топлива и воды. И в связи с запланированным окончанием четырехдневного перемирия в войне между Израилем и ХАМАСом.

На данный момент в Израиль вернулись 51 заложник. Среди них – девятилетняя Эмили, которую считали погибшей.