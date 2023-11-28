Сколько времени ребенок может проводить перед экраном гаджетов, — исследования

Современные дети проводят перед экранами различных гаджетов слишком много времени, что, естественно, беспокоит родителей.

Появление различных гаджетов, таких, как планшеты, телефоны и смарт часы, а также использование мониторов в школах сделали время, проведенное перед экраном, привычным для детей. Данные также показывают, что во время пандемии время, проведенное перед экраном, резко возросло, поскольку родителям было сложно совмещать работу с воспитанием детей, находясь дома. Об этом пишет Yahoo.

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Американская академия педиатрии (AAP) раньше рекомендовала не использовать гаджеты для детей до 18–24 месяцев, а детям в возрасте от 2 до 5 лет ограничивать время, проведенное перед экраном, часом или меньше в день.

Теперь AAP больше не дает рекомендуемого ограничения на экранное время. "Недостаточно доказательств, демонстрирующих пользу конкретных рекомендаций по ограничению времени перед экраном", — говорит AAP. "Поскольку дети и подростки могут иметь много разных видов взаимодействия с технологиями, вместо того, чтобы устанавливать конкретные временные ограничения на использование цифровых медиа, мы рекомендуем учитывать качество взаимодействия с цифровыми медиа, а не только количество времени".

Тем не менее врачи говорят, что сидеть целый день перед экранами не очень хорошее времяпрепровождение для детей.

Что говорят исследования?

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В сентябре были опубликованы результаты Японского исследования окружающей среды и детей, в ходе которого были проанализированы данные 57 980 детей. Исследователи пришли к выводу, что увеличение времени, проводимого перед экраном (особенно телевизора или DVD) с 1 года, "негативно влияет на дальнейшее развитие".

Исследование 7097 детей, опубликованное в августе в журнале JAMA Pediatrics, показало, что дети, которые в возрасте 1 года проводили перед экраном от одного до четырех часов в день, имели более высокий риск задержек в развитии речи, мелкой моторики и социальных навыков к 2 годам. "Эти результаты показывают, что области задержки развития следует рассматривать отдельно в будущих дискуссиях о количестве времени перед экраном и развитии ребенка", — заключили исследователи.

Метаанализ 45 исследований, опубликованный в журнале "Здоровье, народонаселение и питание" в январе, показал, что дети, у которых количество ежедневного времени, проведенного перед экраном, превышает четыре часа, с большей вероятностью будут иметь избыточный вес или ожирение по сравнению с теми, кто меньше "залипал" в экран телефона или планшета.

Исследование 2441 матери и ребенка, проведенное в 2019 году, показало, что более высокий уровень экранного времени у детей в возрасте от 24 до 36 месяцев связан с плохими показателями скринингового теста основных этапов развития детей в возрасте от 36 до 60 месяцев. "Чрезмерное время, проведенное перед экраном, может повлиять на способность детей оптимально развиваться", — пришли к выводу исследователи. "Рекомендуется, чтобы педиатры и практикующие врачи консультировали родителей по поводу необходимого количества воздействия экрана и обсуждали потенциальные последствия его чрезмерного использования".

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, слишком большое время перед экраном у детей дошкольного возраста связано с более высоким индексом массы тела, меньшим количеством сна и задержками в развитии.

Сколько времени можно проводить перед экраном?

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Здесь все становится сложнее. "Мы постоянно посылаем детям неоднозначные сообщения о времени, проводимом перед экраном", — говорит педиатр Налин Лай. "В наши дни большая часть нашего обучения проводится на экране".

Существуют разные типы времени перед экраном, и родителям важно это учитывать, говорит педиатр Джина Познер. По ее словам, есть развивающие и познавательные фильмы, игры, передачи, которые могут быть полезны для развития ребенка, а есть бессмысленные, негативно влияющие на психику детей.

Лай говорит, что родителей должно насторожить, когда дети эмоционально привязываются к гаджету. "Когда вы говорите, что пора отказаться от экрана, и они начинают плакать или ныть, значит, вам нужно сделать перерыв", — говорит она.

Правила и ограничения

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"Для детей школьного возраста должны быть правила, определяющие, когда и где ребенок может проводить время перед экраном", — говорит педиатр Дженнифер Кросс. "Очевидно, что многим детям нужен доступ к компьютеру для учебы, поэтому правила, касающиеся времени, должны это учитывать".

Детский психолог Адель Кадье считает, что родителям важно устанавливать свои собственные домашние правила в отношении времени перед экраном. "Родители должны определить, сколько времени детям разрешено проводить перед экраном, когда это время можно использовать и к какому контенту можно получить доступ", — говорит она. "Родителям также необходимо учитывать, когда время, проведенное перед экраном, должно закончиться, независимо от того, использовал ли их ребенок отведенное им время. Это поможет гарантировать, что время, проведенное перед экраном, не повлияет на график сна".

Кадье подчеркивает, что "время перед экраном — это привилегия", добавляя, что "родители могут использовать время перед экраном, чтобы подкрепить соответствующее поведение, но они также могут исключить время перед экраном за ненадлежащее".

Познер рекомендует использовать экранное время в качестве награды. "Если вы будете читать столько-то времени, то сможете посмотреть дополнительный мультфильм", — говорит она.

Но она также признает, что может быть сложно ограничить все время перед экраном определенным количеством часов. "Экраны доминируют во всем", — говорит она. "Я не знаю, сколько взрослых ограничивают себя двумя часами в день. Это тяжело".

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