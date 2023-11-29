Ешьте, но умеренно: 7 фруктов, в которых больше всего сахара

Если вы хотите питаться сбалансировано, то должны съедать не меньше двух порций разных фруктов каждый день. Но не все они одинаково полезны, некоторые из популярных фруктов содержат слишком много сахара.

Всем известно, что овощи и фрукты очень полезны для здоровья, так как в них содержатся важные питательные вещества и клетчатка, которая необходима для здорового пищеварения, но кроме этого во фруктах содержится сахар. Это не означает, что нужно отказаться от каких-то видов фруктов навсегда. Но если вы следите за своим здоровьем и фигурой, то должны знать о фруктах, которые содержат больше всего сахара и стараться умеренно включать их в свой рацион. Об этом пишет WebMD.

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Манго

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Этот фрукт очень полезен, в нем содержится клетчатка и другие необходимые питательные вещества. Но в манго также есть натуральный сахар. Например, в одном манго содержится целых 46 граммов сахара, поэтому это не самый лучший выбор, если вы пытаетесь следить за своим весом или контролировать количество потребляемого сахара. Однозначно, стоит включать этот фрукт в свой рацион, но остановитесь на нескольких кусочках, а остальное оставьте на потом.

Виноград

В чашке винограда содержится около 23 граммов сахара. Это очень много для таких маленьких ягодок, которых за один раз можно съесть очень много. Вы можете есть их медленнее, если разрежете виноградинки пополам и заморозите. Это будет прекрасным освежающим летним лакомством, на приготовление которого уйдет немного больше времени. В зимнее время старайтесь контролировать количество винограда и не переедать.

Вишня

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Есть очень сладкие сорта вишни, в которых содержится до 18 грамм сахара на порцию. Если вы привыкли есть вишню килограммами, то можете легко потерять счет того, сколько съедаете. Для того, чтобы не передать, предварительно отмерьте количество ягод, чтобы точно знать, сколько сахара вы получите.

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Груши

В одной средней груше содержится 17 граммов сахара. Если вы пытаетесь сократить количество потребляемого сахара, не ешьте ее целиком — просто положите несколько ломтиков в нежирный йогурт или добавьте в салат.

Арбуз

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В средней порции этого летнего лакомства содержится 17 граммов сахара. Помимо этого, арбуз на 91,5% состоит из воды и содержит особые минералы, называемыми электролитами, которые необходимы организму для подзарядки после некоторого пребывания на солнце. Просто остановитесь на одном или двух кусочках, а не съедайте сразу половину арбуза.

Инжир

100 г инжира содержит 16 грамм. Если вы пытаетесь следить за количеством сахара, то не злоупотребляйте инжиром. Нарежьте пару кусочков и намажьте их небольшим количеством козьего сыра, чтобы получить богатое белком угощение, или добавьте немного инжира в соус, чтобы добавить немного остроты постному мясу, например курице без кожи.

Бананы

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В одном среднем банане содержится 14 граммов сахара. Если это для вас много, нарежьте половину банана в утреннюю овсянку или добавьте несколько кусочком в тост с арахисовым маслом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.