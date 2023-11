Новую книгу Омида Скоби о королевской семье сняли с продажи в Нидерландах

В скандальной книге "Финал" в нидерландском переводе можно угадать двух членов королевской семьи, которые "интересовались" цветом кожи Арчи, первенца Гарри и Меган Маркл.

Новую книгу Омида Скоби о королевской семье Великобритании "Финал" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival) сняли с продажи в Нидерландах. Нидерландский перевод, судя по всему, позволяет идентифицировать двух членов королевской семьи, "обвиняемых в разговорах о цвете кожи Арчи". Первоначально казалось, что назван один "королевский расист" — теперь, кажется, были идентифицированы двое. Об этом пишет Daily Mail.

Нидерландский королевский журналист Рик Эверс рассказал в программе "Доброе утро, Британия" на канале ITV, что первое имя было "очень конкретным", а второе — "немного расплывчатым".

Так что книга Омида Скоби была изъята из продажи. Местные издатели заявили, что американские боссы приказали им "приостановить" продажи.

Тысячи копий книги "Финал", которая вчера была опубликована по всему миру и вызвала резкие отзывы из-за ее мстительности по отношению к королевской семье, скорей всего, будут уничтожены.

В англоязычном издании Скоби не называет имени члена королевской семьи, обвиняемого Меган в выражении "обеспокоенности" по поводу цвета кожи ее будущего сына Арчи.

Книга Омида Скоби Фото: Instagram Omid Scobie

Но в книге утверждается, что в своих письмах герцогиня Сассекская утверждает, что аналогичные замечания были сделаны еще одним человеком при королевском дворе.

В английской версии Скоби утверждает, что знает имена "расистов", но "законы Соединенного Королевства не позволяют мне сообщить, кто они". То же предложение есть и в итальянском издании.

Омид Скоби со своей скандальной книгой

Однако страница, взятая из обзорного экземпляра книги, разосланного голландским журналистам на этой неделе, явно указывает пальцем на высокопоставленного члена королевской семьи.

Что касается писем, в которых обсуждается этот вопрос, то там все звучит еще драматичней: "Но в этих частных письмах личность была раскрыта и подтверждена".

Непонятно, почему в одной версии книги на иностранном языке упоминается конкретное лицо, хотя в других изданиях этого не упоминается. И следует подчеркнуть, что нет никаких доказательств того, что само утверждение правдиво.

"Первый очень конкретен. Второе указание немного расплывчато, если этот человек действительно замешан в этой истории. Но первый очень ясен, и официально считалось, что это проблема перевода. Есть некоторые споры о том, как эти отрывки были изложены в книге. Я бы сказал, как можно неправильно перевести имя?", — заявил Эверс.

Он сказал, что прочел книгу вместе с коллегой и они увидели, что в английской версии не хватает некоторых отрывков. В нидерландской версии есть пять предложений, которых нет в других версиях.

По версии Эверса, имена были в оригинальной рукописи, но юристы посоветовали изъять их из версии для печати. Что и было сделано, но не во всех версиях.

Представитель нидерландского издателя Xander заявил газете Mail: "Вы правы, но я не могу говорить о деталях. Однако мы получили просьбу приостановить продажи, и именно это мы и сделали".

На вопрос, когда был получен этот запрос, она пояснила: "Только сейчас. Ждем дальнейших указаний. Я не знаю, как долго это будет продолжаться. Вам следует поговорить с американским агентом".

Еще больше путаницы добавил сам Скоби в интервью голландскому ток-шоу RTL Boulevard, сказав, что он не упомянул ни одного имени в своей рукописи.

"Книга доступна на нескольких языках, и, к сожалению, я не говорю по-голландски, поэтому сам не видел копию, но если были какие-либо ошибки перевода, я уверен, что издатель взял ее под контроль. Что касается меня, я отредактировал и написал английскую версию, я никогда не создавал версию, в которой были бы имена", — заявил он.

Издательство Harper Collins в Нью-Йорке не ответило на запросы о комментариях.

Никаких комментариев со стороны Букингемского дворца, который отнесся к книге презрительным молчанием, не последовало. Один королевский источник сообщил вчера, что книга "буквально переполнена ошибками, дискредитирующими ее как журналистский материал".

Напомним, первоначальное заявление о расизме было сделано Меган в ее печально известном интервью Опре Уинфри в марте 2021 года, когда она рассказала, что между ней, Гарри и членами королевской семьи было "несколько разговоров" о том, "насколько темным" будет их будущий ребенок Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

"В те месяцы, когда я была беременна, были опасения и разговоры о том, насколько темной может быть его кожа, когда он родится", — сказала Меган в интервью.

Гарри добавил: "Я никогда не собираюсь делиться этим разговором. Это было неловко, я был немного шокирован". Меган добавила: "Я думаю, это будет очень вредно для них".

Позже Гарри пояснил, что "расистом" были не королева Елизавета II и не герцог Эдинбургский.