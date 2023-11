Королевский биограф утверждает, что Кейт Миддлтон игнорировала мольбы Меган Маркл о помощи

В своей новой книге Омид Скоби, которого называют "рупором Меган", раскритиковал принцессу Уэльскую.

Королевский биограф Омид Скоби, которого называют рупором Меган Маркл, но что она упорно отрицает, выпустил новую книгу о британской королевской семье "Финал: внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival). В ней он утверждает, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон холодно относилась к Меган Маркл и игнорировала ее мольбы о помощи. Об этом пишет The Sun.

В своей книге Омид Скоби назвал Кейт Миддлтон "холодной" и раскритиковал ее за то, что она "защищает интересы психического здоровья, игнорируя при этом крики Меган о помощи".

Он также заявил, что Кейт "вздрагивает" всякий раз, когда упоминается имя Меган, и не разговаривала с ней с 2019 года.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

По мнению Скоби, принцесса Уэльская никогда не интересовалась дружбой со своей невесткой, и назвал ее в книше "королевской степфордской женой", намекая на известный фильм. А также назвал Кейт "последней блестящей вещью монархии на многие годы вперед".

В резкой главе, посвященной будущей королеве, Скоби говорит, что королевская особа получила прозвище "Кэти Кин" и утверждает, что покойной королеве она нравилась, потому что она была "обучаемой", в отличие от "сильной духом" принцессы Дианы.

Скоби добавил, что Кейт "скользит вне поля зрения", потому что она "никогда не бросала вызов системе публичной борьбой или чрезмерными устремлениями".

По его мнению, Кейт и Меган "могли бы помочь враждующим братьям Виндзор", если бы они подружились.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл с мужьями Фото: Getty

Он добавляет, что ей комфортно в своей роли и она "готова привнести необходимую улыбку и элегантность в свои обязанности принцессы". И Скоби считает, что Кейт приходится работать меньше других членов королевской семьи.

Кейт начала проводить официальные королевские мероприятия в 2011 году, когда вышла замуж за принца Уильяма.

Она начинала с 34 мероприятий после свадьбы в апреле, но уже на следующий год у нее было уже 111 мероприятий, тогда как у ее мужа было 88 мероприятий.

В 2013, 2015 и 2018 годах количество мероприятий снизилось, потому что она была в декретном отпуске, но в последнее время их насчитали 138.

Также про Кейт автор сказал, что она не славится своим лидерством и общительным характером, тогда как Меган была "еще одним блестящим украшением в королевском генеалогическом древе".

И по его мнению, Меган стала новой "звездой шоу" и даже новой Дианой после свадьбы с принцем Гарри. И Кейт не была заинтересована в формировании дружеских связей с Меган, поскольку она может быть холодной, если ей кто-то не нравится, а Меган ей не нравилась.

Принцесса Уэльская и Букингемский дворец никак не комментируют новые нападки на королевскую семью. А тем временем, в Нидерландах книгу Омида Скоби сняли с продажи, потому что выяснилось, что в этой стране продавался тот вариант книги из которого ясно можно понять, кого автор обвиняет в расизме.