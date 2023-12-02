Принцесса Кейт переняла стиль воспитания принцессы Дианы в отношении своих детей

По словам королевских экспертов, принцесса Кейт, также как и принцесса Диана, очень близка со своими детьми, ценит физические проявления чувств, но при этом уравновешивает подход к воспитанию твердыми требованиями соблюдения вежливости и приличий.

Принцесса Уэльская, супруга будущего короля принца Уильяма, воспитывает троих детей: 10-летнего принца Джорджа, восьмилетнюю принцессу Шарлотту и пятилетнего принца Луи. Королевские эксперты утверждают, что Кейт Миддлтон переняла методы воспитания, которые использовала ее свекровь, принцесса Диана, при воспитании своих детей. Об этом пишет Hello!

Проявления материнской любви через прикосновения

Принцесса Диана, особенно по королевским стандартам, была теплой и любящей матерью, которая часто приседала, опускаясь на уровень глаз, чтобы поговорить со своими детьми. Кейт ведет себя также даже на публике, что говорит о ее тесной связи с детьми, рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Королевский онлайн-корреспондент Даниэль Стейси рассказала изданию, что основываясь на сравнении фотографий принцессы Дианы в годы детства принцев Уильяма и Гарри и нынешней принцессы Уэльской, можно утверждать, что они обе очень ласковы со своими детьми.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"Кейт часто можно увидеть держащей за руки своих детей или берущей их на руки для объятий, особенно когда они были маленькими. Часто используется множество утешающих жестов, таких как похлопывание по спине или поглаживание по волосам. Общаясь с другими детьми во время своих публичных мероприятий, Кейт часто приседает до их уровня, чтобы пообщаться с ними – то, что часто делала Диана", – рассказала Даниэль.

Физическая близость с детьми – это то, что ценила принцесса Диана, и, очевидно, Кейт тоже. Принцессу Диану часто можно было увидеть обнимающей мальчиков даже на публике, что редко можно было увидеть раньше при дворе. Кейт явно ценит физическую привязанность и проявляет свои теплые материнские чувства к детям через прикосновения.

Королевские эксперты также рассказали, что Диана твердо верила в необходимость "активного слушания", чтобы помочь своим детям почувствовать, что их слышат, и Кейт, кажется, твердо это усвоила.

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Твердая, но справедливая

Эти методы воспитания доверия не означают, что королевские матери не склонны дисциплинировать своих детей – в конце концов, обе женщины родили будущих королей. Диана уравновешивала свой теплый подход твердым, но справедливым отношением к мальчикам, которые должны были вести себя прилично, особенно на публике. Кейт также верит в философию "твердая, но справедливая". Однажды ее даже заметили, когда она похлопывала принца Джорджа по голове, чтобы напомнить ему о необходимости вести себя прилично на свадьбе ее сестры Пиппы Миддлтон в 2017 году.

Проявление вежливости и хороших манер было одним из главных приоритетов родительской программы принцессы Дианы, и, как говорят, Кейт придерживается тех же правил воспитания. Королевский биограф Эндрю Мортон заявил, что принцесса Диана не хотела, чтобы королевский статус ее сыновей вскружил им голову. Он рассказал, что Диана "с юных лет брала с собой молодых членов королевской семьи, чтобы они сопровождали ее во время частных благотворительных визитов… Одна из причин заключалась в том, что она не хотела, чтобы мальчики росли, думая, что весь мир — это внедорожники Range Rover и гувернантки".

Принцесса Диана с сыновьями Фото: Getty Images

Диана также настаивала, чтобы ее сыновья писали благодарственные письма, чтобы выразить свою признательность представителям общественности, которые им помогли. Говорят, что принцесса Кейт переняла эту практику и учит своих детей быть вежливыми и выражать благодарность.

Напомним, стало известно, почему дети Кейт Миддлтон и принца Уильям ходят в школу по субботам. Школьники в Англии, как правило, учатся пять дней в неделю: с понедельника по пятницу, однако у королевских детей иная система.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон обучает принцессу Шарлотту особому навыку. Единственная дочь принцессы Уэльской унаследовала любовь к одному виду спорта.