Гвинет Пэлтроу показала свои взаимоотношения с Дакотой Джонсон (фото)

Бывшая жена Криса Мартина нашла общий язык с его невестой.

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу поделилась снимком с Дакотой Джонсон, 34. Фото, на котором невеста и бывшая жена Криса Мартина держатся за руки, опубликовано в Instagram.

Звезда фильмов Marvel дала возможность своим подписчикам задать ей несколько вопросов. Среди них появилась просьба показать снимок с Дакотой Джонсон — нынешней невестой бывшего мужа Гвинет, 46-летнего солиста группы Coldplay Криса Мартина.

На фото Пэлтроу держит за руку главную героиню картины "50 оттенков серого". Они обе позируют в головных уборах и улыбаются на камеру. Экс-супруга Мартина никак не подписала снимок с прогулки.

Гвинет Пэлтроу и Дакота Джонсон Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Отметим, что Гвинет и ее бывший возлюбленный были женаты с 2003 по 2016 годы. Сейчас звезда экрана находится в браке со сценаристом Брэдом Фелчаком. А от фронтмена Coldplay она воспитывает двух наследников — сына Мозеса и дочь Эппл. Экс-супруги поддерживают связь и демонстрируют хорошие отношения между собой. В частности, Пэлтроу публично поздравляет с праздниками отца своих детей.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с детьми Фото: скріншот

Между тем Мартин встречается со звездой "50 оттенков серого" с 2017 года. Их отношения довольно не публичные.

Напомним, Гвинет Пэлтроу рассказала, в каких отношениях с Дакотой Джонсон.

Также Фокус писал о праздновании 34-го дня рождения Дакоты Джонсон в компании Криса Мартина.