Шеннен Догерти, которая 8 лет борется с раком, рассказала о болезни, которая прогрессировала на ее кости

Актриса заявила, что еще планирует пожить в этом мире

52-летняя американская актриса, известная ролью Бренды Уолш в сериале "Район Беверли-Хиллз" и Прю Галливелл в сериале "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти, которая уже 8 лет болеет раком молочной железы рассказала о борьбе с болезнью. Откровенный разговор актрисы состоялся в интервью с американским изданием People.

Актриса призналась, что болезнь продолжает прогрессировать и если до этого она захватила головной мозг, где появилась опухоль, которую, к счастью, благополучно удалили, то сейчас болезнь перешла на кости.

Догерти рассказала, что несмотря на четвертую стадию рака до сих пор не теряет надежды вылечиться. Ей сложно верить в то, что в нынешнем мире до сих пор нет лекарств от этого страшного недуга.

Актриса отметила, что она не хочет умирать, ведь она еще не успела закончить любить, творить, не закончила надеяться на лучшее.

Она также добавила, что болезнь с которой она живет уже 8 лет заставила ее по другому относиться к жизни.

Актриса также рассказала, что в мире не дооценивают людей с онкологией. По ее мнению, не нужно их отправлять на пенсию умирать, они так же хотят, жить, работать, любить и творить. Как она объясняет, когда у вас рак, все становится щемящим, а небо голубее.

Актриса отмечает, что в обществе недооценивают людей, которые борются с онкологией.

"Я знаю, что это звучит странно и безумно, но ты просто лучше обо всем осознаешь и чувствуешь себя таким благословенным. Мы люди, которые больше всего хотят работать, потому что мы очень благодарны за каждую секунду, каждый час, каждый день, что мы здесь", — говорит Догерти.

Напомним, актриса Шеннен Догерти с IV стадией рака рассказала, почему ее рано списывать со счетов.