Злая свекровь Шарлотты: звезда сериала "Секс в большом городе" умерла в 93 года

Фрэнсис Стернхаген была обладательницей двух премий "Тони", но зрителям запомнилась в роли Банни, свекрови Шарлотты из популярного сериала.

Фрэнсис Стернхаген, звезда сериала "Секс в большом городе", скончалась в 93 года. В популярном шоу НВО она сыграла Банни МакДугал, свекровь Шарлотты, которая изводила ее во время брака той с ее сыном, роль которого исполнил Кайл Маклахлен. Два года назад умер еще один актер из этого популярного сериала. Уилли Гарсон исполнил в шоу роль Стэнфорда Блэтча. Об этом пишет Daily Mail.

Ветеран сцены, как сообщается, мирно скончалась естественной смертью в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк.

В среду ее близкие опубликовали заявление, в котором говорилось: "Мы по-прежнему вдохновляемся ее любовью и жизнью".

Стернхаген прославилась ролью невыносимой тещи Шарлотты Йорк Банни МакДугал в сериале НВО "Секс в большом городе".

Фрэнсис Стернхаген в роли Банни Фото: HBO

Но у нее в копилке две премии "Тони" и она часто выходила на бродвейскую сцену.

Стернхаген ранее говорила в интервью Los Angeles Times в 2002 году: "Я должна сказать, что играть этих снобистских пожилых дам весело. Быть противным всегда веселее. Я знаю много таких женщин и, наверное, могу им подражать".

Эпизод из сериала "Секс в большом городе"

Ее карьера длилась 63 года с 1951 по 2014 год, когда она впервые начала выступать на сцене на Восточном побережье.

Она также появлялась в фильмах "Мизери" (1990), "Туман" (2007), "Джули и Джулия" (2009) и многих других.

Одной из последних ее работ стал сериал TNT "Ближе", который транслировался с 2005 по 2012 год.

Также Фрэнсис играла в сериале "Скорая помощь". В январе 2024 года ей должно было исполнится 94 года.

Напомним, днем ранее пять первых леди посетили похороны Розалин Картер, жены 39-го президента США Джимми Картера. Самому Джимми в октябре исполнилось 99 лет.