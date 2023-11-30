Рискованное мини и серебристые туфли: Джулия Робертс вышла в свет в оригинальном наряде

Актриса появилась на премьере своего нового фильма "Оставь мир позади".

Джулия Робертс впервые за долгое время вышла в свет. Актриса появилась на премьере фильма "Оставь мир позади" в Лондоне. И выбрала для красной дорожки оригинальный и экстравагантный наряд. Впрочем, актриса и ранее блистала на красной дорожке. Наряд с церемонии "Оскар" навсегда вошел в список самых элегантных платьев церемонии. Об этом пишет Daily Mail.

56-летняя обладательница "Оскара" вышла на красную дорожку в мини-юбке до бедер нежно-розового цвета. И дополнила образ оригинальными туфлями на танкетке с декором.

Джулия Робертс Фото: Getty Images

Джулия Робертс говорит, что ее новый фильм — это многослойный триллер-катастрофа, который позволил ей сыграть кого-то, сильно отличающегося от нее самой.

Исполнительными продюсерами фильма являются бывший президент США Барак Обама и Мишель Обама. Фильм написан и снят создателем "Мистера Робота" Эсмаилом и основан на одноименном бестселлере Румаана Алама.

В нем героиня Робертс Аманда, ее муж и двое детей отправляются на импровизированный отпуск в небольшой городок на Лонг-Айленде.

Трейлер фильма "Оставь мир позади"

Их отдых нарушают мужчина с дочерью, которые появляются на пороге, утверждая, что именно они являются владельцами особняка. Они остаются на ночь, но напряжение между двумя семьями нарастает, а вокруг них начинают происходить странные события, и они оказываются под одной крышей, пытаясь разобраться в хаосе снаружи.

А хаос, судя по трейлеру, заключается в кибератаках, и на пути героям встречаются "взбесившиеся" электромобили, огромный корабль, врезающийся в пляж и странно ведущие себя олени.

"В каждой сцене с каждым человеком всегда происходит около 17 с половиной событий. Это были просто все слои людей и обстоятельств", — сказала Робертс агентству Reuters на премьере фильма в Лондоне в среду.

Голливудской звезде очень хотелось сыграть циничного рекламного директора Аманду.

"Просто мне понравилась идея сыграть кого-то подозрительного и немного колючего, что не в моем характере, но при этом сделать ее человечной, доступной и симпатичной", — сказала звезда.

Напомним, ранее актриса поделилась редким снимком со своим вторым мужем, 54-летним американским оператором Дэниелом Модером. Пара вместе уже 21 год.