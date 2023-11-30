Анджелину Джоли впервые заметили после резких заявлений сына Пакса (фото)

Юноша публично заявил, что Брэд Питт заставляет своих родных "дрожать", однако Джоли не дает по этому поводу комментариев.

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые появилась на публике после резких заявлений своего сына Пакса в адрес Брэда Питта. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана заметили в Милане вместе с коллегами Пьерфранческо Фавино и Альбой Рорвахер и режиссером Пабло Ларрином.

Джоли выходила из автомобиля в итальянском городе и демонстрировала хорошее настроение.

Анджелина Джоли в Милане

Американская актриса примерила черное пальто, украшенное золотистыми пуговицами. К образу бывшая жена Брэда Питта добавила светлую сумочку на плечо и распустила свои волосы.

Она общалась с товарищами по фильму "Мария" об известной греческой оперной певице Марии Каллас.

Анджелина Джоли с сыном Паксом Фото: Getty Images

Считается, что 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс и 18-летняя Захара отчуждаются от своего приемного отца — только трое его биологических детей Шайло, 18, и близнецы Нокс и Вивьен, 15, все еще видят его согласно договору об опеке.

В 2020 году Пакс, усыновленный актрисой во Вьетнаме, написал, что Брэд Питт заставляет своих родных дрожать. Однако это стало известным только сейчас. Дочь экс-супруг Захара также намекнула на недоразумения с актером, публично отказавшись от его фамилии.

Напомним, как Брэд Питт переживает конфликт с детьми.

Также Фокус писал об отношении Анджелины Джоли к личной жизни сына Пакса.