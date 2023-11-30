Вечеринка в розовом цвете. Как в Киеве прошла премьера фильма с Катрин Денев (фоторепортаж)

В украинских кинотеатрах стратовал показ нового фильма с Катрин Денев - "Первая леди".

Вчера, 29 ноября в Киеве состоялся допремьерный показ франзуской комедийной драмы, повествующей о жизни первой леди Франции Бернадетт Ширак в период с 1995 по 2007 годы. Фокус побывал на светском событии.

Серж Смолин

Сюжет фильма "Первая леди" рассказывает о судьбе супруги президента Франции — Жака Ширака с момента переезда первой четы республики в официальную резиденцию после победы Ширака на выборах в 1995 году.

Монро

Долгие годы Бернадетт Ширак жила в тени своего супруга, но пришел момент и первая леди Франции решила показать всем, кто она есть на самом деле. Мадам Ширак заручилась поддержкой неудачливого ассистента и модными образами от Карла Лагерфельда. Ей предстояло завоевать симпатии французов и победить в этой схфватке даже своего мужа.

Первыми пришли оценить утонченную комедийную драму дизайнеры, блогеры, журналисты и медийные представители, в числе которых Илона Гвоздева, Олимпия Вайтмусташ, Серж Смолин, Розали Номбре, Юлия Ермолаева и дургие.

Олимпия Вайтмусташ

Анна Малиновская

Ирина Татаренко

Ольга Скрипачева

Илона Гвоздева

Ольга Топольницкая

Роман Медынский, Алина Смолина-Медынская

Юлия Ермолаева

Розали Номбре, Юрий Марченко

Татьяна Карикова

Анатолий Анатолич, Юла

Юля Смидович

Ранее Фокус писал о закрытом показе документального фильма "Довга доба".