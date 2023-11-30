Ленни Кравиц появился на обложке глянца и дал откровенное интервью о любви

Готовясь выпустить свой первый за более чем пять лет альбом, за которым последует масштабный тур, икона рока и стиля откровенно говорит о семье, вере, сексе, любви и наследии.

Ленни Кравиц недавно выпустил свой новый хит TK421 и откровенный клип на эту песню. А теперь появился на обложке Esquire и дал откровенное интервью, поговорив с журналистом об отношениях, своей семье с которой он очень близок, о любви и о сексе.

Интервью Ленни дал в Нью-Йорке, где он сейчас живет в квартире своей дочки Зои, которая занимает его дом в Париже. Он встретился с журналистом в ресторане отеля "Карлайле", где чувствует себя, как дома. Здесь его мать, Рокси Рокер, ассистентка на NBC и начинающая актриса, интерсовалась у Бобби Шорт, легендарной певицы кабаре, стоит ли ей принимать предложение продюсера новостей Сая Кравица.

Ленни Кравиц для Esquire Фото: Esquire

Здесь он часто бывал с родителями, здесь встретил Энди Уорхола и даже устроил здесь последнюю вечеринку по случаю дня рождения своего отца в начале 2000-х.

"Это место — вся моя жизнь", — говорит он прямо. Отец Ленни – белый эмигрант, чьи родители приехали из Киева. Его мать – родом с Багамских островов.

Он комфортно себя чувствует в любом районе Нью-Йорка. И приезжает сюда не ради развлечения, но и ради работы. На этой неделе он так же занят, как и всегда, занимаясь своим новым альбомом Blue Electric Light, который выйдет 15 марта.

Ленни Кравиц на обложке Esquire

Появление Blue Electric Light знаменует собой конец самого длительного периода, который Кравиц прошел между альбомами со времени его дебюта Let Love Rule в 1989 году. За его первым последовало десять пластинок.

Кравиц появился в своем доме на Багамах в марте 2020 года с достаточным количеством одежды на выходные. На тот момент прошло два года после трехлетнего тура, и он решил остановиться на пляже на несколько дней, чтобы восстановить силы между выступлениями. Но затем следующий этап был отменен из-за коронавируса. И Кравиц провел на Багамах большую часть следующих двух с половиной лет.

Музыкальное вдохновение находит его на Эльютере, острове, который он называет своим домом. Он купил тридцать акров земли, когда подписал свой первый контракт со звукозаписывающей компанией, и долгое время жил в Airstream на собственном пляже. Он до сих пор у него, хотя с тех пор он построил настоящий дом в другом месте. За домом есть сад, где он выращивает собственные фрукты и овощи. А в доме есть студия.

Кравиц ложится спать около 5:00 утра и просыпается в полдень, но через определенное время он перезагружается. Ложится спать вскоре после наступления темноты и просыпается рано.

Ленни Кравиц для Esquire

Среди его друзей Стивен Тайлер, Джей Зи, а с актером Дензелом Вашингтоном он дружит много лет. "Лучшее, что я могу сказать о нашей дружбе, это то, что она все еще продолжается", — шутит Ленни.

Он остался в хороших отношениях с бывшей женой Лизой Боне. Они рано поженились и рано стали родителями. Лизе было всего 21 год, когда родилась Зои. Кравицу было двадцать четыре года. Он считает, что Боне и их отношения наконец-то раскрыли его творческое видение.

В 2005 году Боне начала встречаться с актером Джейсоном Момоа, и Кравиц подружился с актером и стал дядей для двоих их детей.

Но сам он давно не был в серьезных отношениях.

На протяжении многих лет он был половиной многих IT-пар — после Боне он пять лет встречался с певицей и моделью Ванессой Паради. В начале 2000-х он был с Адрианой Лимой, а затем обручился с Николь Кидман вскоре после того, как его предыдущая помолвка распалась. В 2010-х годах он встречался с соотечественницей Лимы и коллегой-моделью нижнего белья Барбарой Фиалхо.

Ленни вспоминает, что его отец Сай изменял его матери. А когда он задал ему вопрос, как он может так с нею поступать, то заявил, что и Ленни пойдет по его стопам и тоже бросит свою семью.

Слова Сая преследовали его долгие годы. "Я почувствовал это, когда он это сказал, но волны потрясения длились десятилетия и становились все сильнее", — Ленни признает, что ему действительно было трудно сохранять верность в своих романтических отношениях.

Ленни Кравиц для Esquire

Кравиц пару раз был близок к браку после расставания с Бонет. "Желание было всегда. Инструменты, позволяющие это сделать, не всегда были там", — говорит он, объясняя возможные промахи. Но он готов к новому браку и не против завести еще детей.

Рок-иконы редко отличаются умеренностью, но Кравиц усердно работал, чтобы держать под контролем любые потенциальные пороки. Тяжелые наркотики никогда не были его коньком (хотя он, как известно, признавался, что курил травку каждый божий день с одиннадцати до тридцати пяти лет). Также он признается, что не был против беспорядочного секса.

Большая часть его подхода к сексу сформировалась, когда он учился в старшей школе. "Я помню, что девочкам всегда нравились плохие парни. И это было похоже на то, что если мне придется вести себя как они, чтобы завести девушку — я не расстроен", — говорит он.

Напомним, ранее Ленни Кравиц признался, что против брака своей дочери Зои Кравиц с Ченнингом Татумом. Кравиц боится, что Зои может повторить предыдущий неудачный брак с актером Карлом Глусманом. Они были женаты с 2019 по 2021 гг.