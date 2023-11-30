Клаудия Шиффер стала Барби: Mattel выпустили куклу в культовом наряде из 1990-х

В голубом шифоновом платье супермодель выходила на подиум в 1994 году на показе своего друга Джанни Версаче.

Супермодель Клаудия Шиффер и легендарный бренд Mattel объединили усилия для создания самой модной куклы всех времен. Кукла одета в голубое платье, копию роскошного наряда от Джанни Версаче, в котором Шиффер выходила на подиум на осенне-зимнем показе Atelier Versace 1994 года. Супермодель призналась, что видеть себя в виде куклы — "сюрреалистично", пишет PEOPLE.

Кукла Барби-Клаудия Шиффер уже появилась на сайте Mattel Creations за 85 долларов.

Хотя это первый раз, когда кукла Барби Клаудия Шиффер от Mattel доступна для покупки, на самом деле это четвертая кукла, созданная в честь иконы моды.

Барби Клаудия Шиффер в стиле Versace

В 2017 году Барби отпраздновала свою 30-летнюю карьеру единственной в своем роде куклой, одетой в воссозданный золотой образ Versace, который она носила в культовой фотосессии Vogue Italia 1994 года "Настоящая Барби" с Эллен фон Унверт.

А к ее 50-летию в 2020 году ей подарили две единственные в своем роде куклы, одетые в вышеупомянутый образ Versace, а также в новую интерпретацию черного платья Balmain Schiffer, смоделированного из весенней коллекции Оливье Рустена 2016 года.

53-летняя Шиффер говорит, что было "сюрреалистично" видеть себя в виде Барби, "учитывая, что я играла с ними все свое детство. Мне было жаль, что куклами наслаждаюсь только я, поэтому я очень рада поделиться ими с миром", — пошутила супермодель.

Клаудия Шиффер и ее Барби в стиле Versace

Она называет партнерство с Mattel взаимной любовью, которая со временем выросла.

А тот лазурный наряд в котором она выходила на подиум в показе Versace в 1994 году, был для нее особенным моментом, который стал для Шиффер незабываемым.

Показ Versace 1994 года

"В то время Версаче был пионером новой формы презентации, и это действительно напоминало рок-концерт. Он превратили моду в культурный феномен. Мы дошли до подиума под музыку Принса, где выстроились сотни фотографов, только для того, чтобы увидеть самого Принса, сидящего там в первом ряду. Атмосфера была наэлектризована. Я никогда не предполагала, что этот момент продолжит жить так, как он есть, и я не могла и мечтать, что в конечном итоге появится моя собственная Барби", — рассказала Клаудия.

Сама супермодель говорит, что ее собственный стиль – это инстинктивный.

"Я выбираю одежду, которая кажется непринужденной и без каких-либо правил. Для меня важна индивидуальность и самовыражение. Мне очень нравится просматривать архив своего гардероба; Я до сих пор ношу старые любимые вещи, и у меня есть целая сокровищница 90-х. Каждый из этих моментов остается особенным воспоминанием. Я надеюсь, что мои дочери и в будущем будут продолжать приносить эти особенные вещи", — напоследок Шиффер призналась, что до сих пор носит джинсы 1993 года.