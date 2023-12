Кейт Миддлтон в роскошном наряде появилась на публике после новой критики в ее сторону

Принцесса Уэльская выглядела роскошно и была в прекрасном расположении духа, как и ее супруг, принц Уильям.

Принц и принцесса Уэльские, которые снова оказались в центре повышенного внимания после выхода новой книги биографа герцогов Сассекских Омида Скоби "Финал: внутри королевской семьи и борьба монархии за выживание" (Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival), показали, что умеют держаться с достоинством в любой ситуации. Пара посетила Королевское эстрадное представление в Королевском Альберт-холле, где посмотрела шоу вместе с кронпринцессой Швеции Викторией и принцем Даниэлем, пишет Hello.

На публике Кэтрин выглядела роскошно в эффектном платье Talina за 1288 фунтов стерлингов от Safiyaa с расклешенными рукавами, а также инкрустированным драгоценными камнями высоким воротником.

Кейт Миддлтон за руку с принцем Уильямом Фото: Getty

Образ она дополнила массивным браслетом с драгоценными камнями и соответствующими серьгами J.Crew, серебристым клатчем от Jenny Packham и замшевыми туфлями Gianvito Rossi в тон наряду.

Волосы Кейт были уложены в упругие кудри.

46-летняя кронпринцесса Виктория выбрала черное платье с открытыми плечами и перьями от шведского бренда Toteme. Волосы она собрала в фирменный гладкий пучок, добавив образу блеска массивными золотыми украшениями.

Принц и принцесса Уэльские, кронпринцесса Швеции Виктория и принц Даниэль в королевской ложе Альберт-холла Фото: Getty

И принц Уильям, и принц Дэниель выглядели элегантно в смокингах, когда все заняли места в королевской ложе.

Прибыв на представление, королевские особы встретились с руководителями ITV, а затем познакомились с Дафной Селфе, 95-летней старейшей супермоделью в мире. Пожилая женщина отметила, что Кейт – довольно высокая, но принцесса Уэльская ответила, что это все – из-за каблуков.

Супруги также пообщались с представителями Royal Variety Charity, организации, которая поддерживает тех, кто работает в индустрии развлечений и нуждается в заботе и помощи.

В нашумевшей книге Скоби, которого называют официальным рупором Меган Маркл, написал, что Кейт Миддлтон "холодная", и раскритиковал ее за то, что она "защищает интересы психического здоровья, игнорируя при этом крики Меган о помощи".

Он также заявил, что Кейт "вздрагивает" всякий раз, когда упоминается имя Меган, и не разговаривала с ней с 2019 года.

В резкой главе, посвященной будущей королеве, Скоби говорит, что королевская особа получила прозвище "Кэти Кин" и утверждает, что покойной королеве она нравилась, потому что она была "обучаемой", в отличие от "сильной духом" принцессы Дианы.

Ранее Фокус писал, что книгу Скоби сняли с продажи в Нидерландах.