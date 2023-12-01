Тейлор Свифт опровергла, что тайно вышла замуж три года назад

Певицу заподозрили в том, что она в 2020 году вышла замуж за своего бойфренда Джо Элвина.

Тейлор Свифт отрицает, что три года назад тайно вышла замуж за своего бойфренда Джо Элвина. Представитель Тейлор опровергает "безумные" онлайн-слухи, которые причинили, по его словам боль и травму певице. Сейчас у Тейлор отношения со звездой американского футбола Трэвиса Келси. Об этом пишет Daily Mail.

Три Пейн, давний публицист Свифт, в четверг опроверг заявления о тайном браке.

Сообщалось, что Свифт рассталась с Элвином в начале 2023 года после шести лет совместной жизни.

Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

А известный сайт светских сплетен DeuxMoi при этом утверждает, что Тейлор вышла замуж за Элвина "либо в 2020, либо в 2021 году", но это так и не было признано законным.

Ранее в этом году сообщалось, что Свифт и Элвин расстались после почти шести лет отношений.

Сейчас она встречается со звездой НФЛ Трэвисом Келси, к которому она спешит при любом удобном случае. Так, после 12 часов в Лондоне она вернулась в Миссури, чтобы присутствовать с ним на премьере фильма Бейонсе в четверг.

"Это безумие публиковать подобное. Пришло время вам нести ответственность за боль и травмы, которые вы причиняете такими постами", — заключила Три Пейн, комментируя слухи о тайном браке Тейлор и Элвина.

Deuxmoi — популярная страница в Instagram, которая публикует слухи о знаменитостях из анонимных источников. И в четверг на странице были сделаны сенсационные заявления насчет певицы.

Источник утверждал, что Элвин и Свифт поженились в Великобритании, но этот брак почему-то не был законным. Также утверждалось, что певица носила кольцо, но тайно, а не на публике.

После опровержения сообщение на сайте изменили, извинившись за причиненную "боль".

За свою молодую жизнь Тейлор встречалась со многими известными мужчинами, в том числе с поп-рокером Гарри Стайлсом, актером Джейком Джилленхолом, диджеем Кэлвином Харрисом, певцом Джо Джонасом и рок-сердцеедом Джоном Майером.

В настоящее время она состоит в отношениях со звездой НФЛ Трэвисом Келси.

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Свифт и член команды Kansas City Chiefs начали свой роман в конце сентября после его неудачной попытки дать ей свой номер телефона на ее концерте Eras Tour в Миссури.

С тех пор она посетила несколько его футбольных матчей, часто подбадривая его вместе с его матерью Донной.

А Келси прилетал в Аргентину в начале этого месяца, чтобы посмотреть выступление Свифт в Аргентине.

На следующий день Свифт привела своих поклонников в безумие, отдав дань уважения Келси на своем шоу, изменив текст своей песни Karma и разделив с ним страстный поцелуй через несколько мгновений после того, как она сошла со сцены.