Приянка Чопра в роскошном красном платье сходила на свидание с мужем (фото)

Выход супругов произошел накануне годовщины их бракосочетания.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра отправилась на свидание со своим мужем Ником Джонасом, 31, в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана и Мисс мира 2000 года появилась в красном платье, облегающем ее фигуру.

Музыкант тем временем выбрал более повседневный ансамбль, хотя его фиолетовое пальто дополняло яркий ансамбль Приянки. Ник надел белую рубашку и светло-коричневый кардиган Gucci.

Ник Джонас и Приянка Чопра Фото: Getty Images

На ногах Приянки были элегантные черные туфли-лодочки. Она добавила к вечернему образу красную кожаную сумочку, которая дополняла платье индийской актрисы.

Защищаясь от холода, Чопра надела длинное черное двубортное пальто с широкими лацканами, которое она носила расстегнутым, чтобы продемонстрировать свое платье. Волосы знаменитости были распущены, а макияж акцентировал внимание на ярких губах звезды.

Актриса держала своего возлюбленного Ника за руку, когда они вместе выходили из здания.

Ник Джонас и Приянка Чопра Фото: Getty Images

Звездная пара поженилась в декабре 2018, поэтому в этом году празднует 5-летие своего союза. В начале 2022 года стало известно о рождении их дочери Малти Мэри. Девочка появилась на свет благодаря суррогатной маме.

Приянка Чопра с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, как Приянка Чопра переживала развод брата своего мужа.

Также Фокус писал о дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.