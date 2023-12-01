Виталий Козловский рассекретил, куда перевелся служить

Певец признался, что не планирует скрываться от своих обязанностей

38-летний украинский певец Виталий Козловский, который был мобилизован в ряды ВСУ летом этого года, признался, где сейчас проходит военную службу. Подробности певец рассказал в эфире радио Армия FM.

Козловский признался, что сейчас уделяет больше времени военной службе чем музыке.

Также певец рассекретил, где сейчас проходит службу.

По словам Козловского, ранее в составе Нацгвардии он находился в Донецкой области. Однако с недавних пор он служит при воинской части в Киеве и до сих пор является военнослужащим ВСУ.

О том, какую именно должность занимает в армии певец не рассказал, поскольку заявил, что это является военной тайной.

Также певец уточнил, что перевели его из Нацгвардии не по собственному желанию. Запрос на перевод сделала воинская часть в которой сейчас служит Козловский.

Виталий также рассказал, почему все-таки принял решение идти в армию. По его словам, когда он получил повестку, то не имел никаких сомнений, что пойдет на фронт. Певец считает неправильным прятаться, когда в стране идет война.

Козловский отметил, что имеет много влиятельных знакомых, которые могли бы помочь "откосить", но он этого не хотел.

Виталий Козловский летом этого года стал военнослужащим Нацгвардии, а в начале сентября перешел в ряды Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что ранее Виталий Козловский рассказал, почему Кондратюк забирает его военную зарплату.