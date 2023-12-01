"Мне очень повезло": Том Холланд рассказал о "Человеке-пауке-4"
Первая часть франшизы собрала более 800 млн долларов в прокате.
27-летний британский актер Том Холланд рассказал, на каком этапе съемки четвертой части "Человека-паука". Об этом пишет Collider.
"Все, что я могу сказать, это то, что мы активно участвовали в разговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертая интерпретация моего персонажа", — рассказал бойфренд Зендаи, 27.
Во время разговора актер также выразил благодарность за то, что ему выпала честь работать над такой культовой франшизой.
"Мне очень, очень повезло, что мы смогли работать над франшизой, которая становилась лучше с каждым фильмом, которая становилась все более успешной с каждым фильмом, что, по моему мнению, действительно редко, и я хочу защитить его наследие", — признался "Спайдермен".
Последний раз британский актер сыграл Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Дороги домой нет" (2021), сюжет которого также включал появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
А первый фильм 2017 года стал настоящим хитом среди поклонников, собрав 880,2 млн долларов в мировом прокате против бюджета в 175 млн долларов. Во время съемок этой части Том и познакомился с Зендаей, с которой сейчас встречается.
Напомним, Том Холланд появился на публике со своими братьями.
Также Фокус писал о редком свидании Тома Холланда и Зендаи.