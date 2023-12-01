"Мне очень повезло": Том Холланд рассказал о "Человеке-пауке-4"

Первая часть франшизы собрала более 800 млн долларов в прокате.

27-летний британский актер Том Холланд рассказал, на каком этапе съемки четвертой части "Человека-паука". Об этом пишет Collider.

"Все, что я могу сказать, это то, что мы активно участвовали в разговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертая интерпретация моего персонажа", — рассказал бойфренд Зендаи, 27.

Во время разговора актер также выразил благодарность за то, что ему выпала честь работать над такой культовой франшизой.

Кадр из "Человека-паука"

"Мне очень, очень повезло, что мы смогли работать над франшизой, которая становилась лучше с каждым фильмом, которая становилась все более успешной с каждым фильмом, что, по моему мнению, действительно редко, и я хочу защитить его наследие", — признался "Спайдермен".

Последний раз британский актер сыграл Питера Паркера в фильме "Человек-паук: Дороги домой нет" (2021), сюжет которого также включал появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

А первый фильм 2017 года стал настоящим хитом среди поклонников, собрав 880,2 млн долларов в мировом прокате против бюджета в 175 млн долларов. Во время съемок этой части Том и познакомился с Зендаей, с которой сейчас встречается.

Напомним, Том Холланд появился на публике со своими братьями.

Также Фокус писал о редком свидании Тома Холланда и Зендаи.