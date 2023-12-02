Холостая Луна в декабре 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.
Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в декабре 2023 года?
4 декабря 04:11 — 05:50
6 декабря 15:51 — 18:34
9 декабря 03:08 — 05:33
11 декабря 10:57 — 13:10
13 декабря 08:48 — 17:30
15 декабря 18:04 — 19:55
17 декабря 14:03 — 21:58
19 декабря 23:03 — 20 декабря 00:46
22 декабря 04:46 — 04:50
24 декабря 08:40 — 10:14
26 декабря 09:54 — 17:15
29 декабря 00:55 — 02:23
31 декабря 07:19 — 13:53
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
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