Жена 77-летнего Дэвида Линча подала на развод и выдвинула требования

Что стало причиной развода пары, на данный момент неизвестно, но жена режиссера настроена добиться единоличной опеки над их 11-летней дочерью

Успех, мировое признание и миллионное состояние – еще не гарантия семейного счастья, что своим примером доказал культовый американский режиссер Дэвид Линч. Все мечты 77-летней знаменитости дожить свой век с женой Эмили Стоуфл, которая моложе его на 30 лет, и 11-летней дочерью Лулой Богинией пошли прахом после того, как женщина подала на развод, пишет TMZ.

Эмили решила расторгнуть брак и добиться единоличной физической и юридической опеки над общей дочерью. Она требует от него не только алименты, но и оплату услуг адвоката. При этом она не против того, чтобы Дэвид навещал ребенка.

Эмили Стоуфл требует единоличной опеки над дочерью Лулой Богинией Фото: Getty

Стоуфл – четвертая жена голливудской легенды. Ранее он был женат на Пегги Ленц (1967-1974), Мэри Фиск (1977-1987) и Мэри Суини (2006-2007). Каждая жена подарила ему по ребенку.

Со Стоуфл Линч связал себя узами брака в 2009 году. Она снималась в его фильме 2006 года "Внутренняя империя", а также в сериале "Твин Пикс" 2017 года.

Есть ли у пары брачный договор, неизвестно, но на протяжении многих лет Дэвид строил очень успешную карьеру. Он – лауреат почетной премии Американской киноакадемии 2019 года, а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и почетного "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля. Линч трижды номинировался на "Оскар" за лучшую режиссуру.

Режиссер снял такие знаменитые картины как "Синий бархат", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", "Дикие сердцем", "Внутренняя империя" и "Малхолланд Драйв". Сериал "Твин Пикс" и вовсе стал мировой классикой, нарушив каноны телевизионной драматургии и повлияв на ее развитие в современности.

Помимо создания культовых фильмов, он работал художником, музыкантом, фотографом, писателем и дизайнером. У него также есть свой фонд.

25 февраля 2022 года Линч выступил с поддержкой украинского народа, осудив вторжение России на Украину. На своем YouTube-канале во время ежедневного прогноза погоды Линч призвал президента России остановить агрессию и прекратить сеять смерть и разрушение в соседней стране.

Ранее Фокус писал, зачем смотреть фильм "Дэвид Линч: жизнь в искусстве".