С чем носить черные джинсы: 8 вариантов ансамблей на 2024 год

Черные джинсы могут стать изюминкой образа, если к ним правильно подобрать вещи.

Джинсы уже много лет не теряют свою популярность. Меняются фасоны, появляются и исчезают какие-то элементы, однако никогда они не выходят из моды. Следующий год – не исключение. Главный секрет успеха этих брюк в том, что даже самую простую модель можно сделать изюминкой образа, правильно подобрав к ним вещи. Эксперты ресурса Who What Wear предлагают обратить внимание на несколько самых простых в сочетании, но очень эффектных ансамблей, которые помогут выглядеть стильно и элегантно в 2024-м. Главное условие – для их создания следует выбрать черные джинсы.

Джемпер оверсайз и балетки

Дополнив черные джинсы этими двумя элементами вы получите очень универсальный ансамбль, который одинаково подходит как для работы в офисе, так и для похода с друзьями в кафе или ресторан. Модели оверсайз в монохромной палитре придают этому образу вневременность, а модные балетки – мостик к актуальным трендам сезона. Гламура добавят украшения в виде крупных бус, цепочки с массивной подвеской и браслеты на запястьях. В качестве аксессуара можно взять большую сумку.

Фото: @ANOUKYVE

Пиджак в клетку и топ в бельевом стиле

Для создания наиболее выигрышного ансамбля к черным джинсам подберите кофточку или модную комбинацию пиджака и бюстгальтера или кроп-топа. Последний образ получается дерзким и добавит баллов вашей сексуальности.

Фото: @CHAMPAGNEMANI

Тренч и лоферы на массивной подошве

Тренчи и массивные лоферы – must-have переходного сезона, когда на улице ветер, дожди и еще немного прохладно. В комплекте с черными джинсами эти вещи дают образ, к которому вы на протяжении года вернетесь не раз.

Фото: @FAKERSTROM

Яркая футболка и сумка-клатч

Черные джинсы буквально преобразятся, если подобрать под них яркую футболку, с рисунком или без. Уравновесить ансамбль поможет сумка в пастельных тонах. Ее размер каждая модница для себя определяет самостоятельно.

Фото: @AIMEESONG

Джинсовая куртка и красный акцент

Если вам обычно сложно подобрать стиль из двойного денима, наденьте синюю джинсовую куртку с черными джинсами. Таким образом, вам не придется беспокоиться о сочетании оттенков синего. Ярким акцентом такого образа станут красные туфли, ботинки или же сумка в том же цвете.

Фото: @GRECEGHANEM

Свитер-бретонка и обувь на плоской подошве

Мы всегда можем доверять французам, которые предложат простые, но шикарные наряды. Этот образ с черными джинсами, бретонками и туфлями на плоской подошве идеален. Он – лучшее решение ансамбля для прогулок, встреч с друзьями, похода на пары, на работу или по делам.

Фото: @TAMARAMORY

Блузка с рюшами и мюли

Может ли быть что-то более классическое, чем черные джинсы и белая блузка? Для завершения этого образа выбирайте модные туфли без каблуков.

Фото: @ALYSSAINTHECITY

Цветной пиджак или блейзер

Джинсы и блейзеры всегда будут выглядеть элегантно вместе. Бирюзовый или серый оттенок великолепно сочетается с черными джинсами и топом. В зависимости от сезона под ансамбль можно подобрать босоножки на каблуке, ботинки на массивной подошве, кроссовки или даже туфли-лодочки. Все зависит от того,куда вы собираетесь: на прогулку с подругами или на деловую встречу.

Фото: @SYMPHONYOFSILK

Ранее Фокус писал, с чем носить джинсы зимой 2023/2024.