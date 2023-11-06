Как часто нужно стирать джинсы: есть несколько интересных теорий

Эксперты уверяют, что любимую пару джинс можно вовсе не стирать и рассказывают, как обойтись без стиральной машины.

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Генеральный директор Levi’s Чарльз Берг стал причиной бурной дискуссии, рассказав о том, как следует стирать джинсы. Если вкратце, то его теория гласит избегать стирки денима в стиральной машине любой ценой, вместо этого он предлагает точечно застирывать пятна, пишет IFLScience.

Впервые Берг посоветовал потребителям не стирать свои джинсы еще в 2004 году. Недавно же он разъяснил свой совет и добавил несколько необычных советов, как принимать душ в джинсах.

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"Я никогда не запрещал людям стирать их джинсы. Настоящие ценители денима, люди которые действительно любят свои джинсы, скажут вам: никогда не кладите их в стиральную машину. Такому совету следую и я", — говорит Берг.

Также он подчеркивает, что также нет нужды ходить в грязной одежде.

"Если я уроню немного карри на свои джинсы, я их почищу. Но застираю только само пятно. Если же джинсы станут действительно грязными, тогда я помою их в душе", — говорит глава компании Levi’s.

Руководитель Levi’s также напоминает, что именно на стику джинсов приходится основной углеродный след одежды. Согласно данным международного объединения Oxfam, каждая пара джинсов становится источником около 33,4 килограмма углекислого газа. Кроме этого, для производства хлопка, который потом используют в создании джинсов, требуется около 1800 галлонов воды.

Чтобы смягчить такое негативное влияние на планету, глава Levi’s рекомендует потребителям избегать стики джинсов в стиральной машине. Нагрев воды и питание машин поглощает огромное количество энергии, так при средней загрузке белья выделяется 2,3 кг углекислого газа.

Идея может показать немного дикой, но ранее были проведены исследования, которые показали, что на самом деле наши джинсы остаются довольно чистыми на протяжении длительного периода времени.

Исследователи из Университета Альберты провели эксперимент, в котором принял участие один из студентов. Джош Ле не стирал свои джинсы в течение 15 месяцев, а затем взял мазок с поверхности денима на предмет бактерий. Затем он постирал джинсы в стиральной машине, после чего носил их на протяжении двух недель и повторно протестировал.

Неожиданным стало то, что уровни бактерий не слишком различались в обоих случаях. После двух недель ношения джинсы были почти такими же грязными, как и через 15 месяцев ношения.

"Я ожидала обнаружить определенные бактерии, например, кишечную палочку, но была сильно удивлена, когда их не оказалось на взятых мазках. Вместо этого на поверхности джинс было много нормальных кожных бактерий. Наш эксперимент показал, что по крайней мере, рост бактерий не будет выше, если джинсы не стирать регулярно", — подытожила автор исследования Рэйчел МакКуин.

Напомним, недавно ученые рассказали, как часто нужно стирать постельное белье. Люди проводят почти треть своей жизни в постели, но почему-то не соблюдают там такой же уровень чистоты, как в ванной комнате или кухне. Что может быть очень опасно для здоровья.