Намного чаще, чем вы думаете. Ученые рассказали, как часто нужно стирать постельное белье

Люди проводят почти треть своей жизни в постели, но почему-то не соблюдают там такой же уровень чистоты, как в ванной комнате или кухне. Что может быть очень опасно для здоровья.

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Как отмечают исследователи, чем дольше мы проводим время в одном и том же комплекте постельного белья, тем больше оно превращается в идеальную среду для выращивания грибков, пишет IFLS.

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Тепло нашего тела в сочетании с 98 л пота, которые мы ежегодно выделяем в постель, объединяются, создавая рай для микробов. В небольших количествах эти микробы могут быть не такими уж опасными, но с течением времени они становятся все большей проблемой.

По этой причине микробиолог из Нью-Йоркского университета Филип Тьерно предлагает стирать простыни еженедельно.

[ + – ] Иммунологи дали постели "очаровательное" прозвище "резервуары аллергенов", описывающее способ, которым в них могут накапливаться вызывающие аллергию вещества

Что происходит, когда люди не стирают простыни?

Иммунологи дали постели "очаровательное" прозвище "резервуары аллергенов", описывающее способ, которым в них могут накапливаться вызывающие аллергию вещества. К ним относятся шерсть животных, пыльца, остатки клещей и фекалии.

Аллергены могут увеличить вероятность развития у человека заболеваний, связанных с аллергией, таких как астма, поэтому чистая постель имеет намного больше преимуществ, чем просто приятный запах и красивый вид.

Если не стирать постельное белье 3 и более недели, это может увеличить вероятность заселения пододеяльника вредными бактериями, включая золотистый стафилококк, способный вызвать множество проблем от акне до пневмонии.

Другим распространенным виновником является кишечная палочка, которая при попадании на определенные части тела может вызвать заболевания мочевыделительной системы.

Пылевые клещи — еще один распространенный постельный "приятель", поскольку они любят питаться клетками кожи человека.

Поэтому, если вы не ходите рисковать своим здоровьем, лучше придерживаться рекомендаций ученых и еженедельно стирать постельное белье.