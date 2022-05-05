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Набагато частіше, ніж ви думаєте. Учені розповіли, як часто потрібно прати постільну білизну

Юлія Чайка
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постільна білизна, ліжко, люди, фото

Люди проводять майже третину свого життя в ліжку, але чомусь не дотримуються там такого ж рівня чистоти, як у ванній кімнаті чи кухні. Що може бути дуже небезпечним для здоров'я.

Як зазначають дослідники, чим довше ми проводимо час в тому самому комплекті постільної білизни, тим більше вона перетворюється на ідеальне середовище для вирощування грибків, пише IFLS.

Тепло нашого тіла у поєднанні з 98 л поту, які ми щорічно виділяємо у ліжко, об'єднуються, створюючи рай для мікробів. У невеликих кількостях ці мікроби можуть бути не такими вже небезпечними, але з часом вони стають дедалі більшою проблемою.

З цієї причини мікробіолог із Нью-Йоркського університету Філіп Тьєрно пропонує прати простирадла щотижня.

спляча людина, ліжко, фото
Імунологи дали ліжку "чарівне" прізвисько "резервуари алергенів", що описує спосіб, яким у них можуть накопичуватися речовини, що викликають алергію

Що відбувається, коли люди не перуть простирадла?

Імунологи дали ліжку "чарівне" прізвисько "резервуари алергенів", що описує спосіб, яким у них можуть накопичуватися речовини, що викликають алергію. До них належать шерсть тварин, пилок, залишки кліщів і фекалії.

Алергени можуть збільшити ймовірність розвитку в людини захворювань, пов'язаних з алергією, таких як астма, тому чисте ліжко має набагато більше переваг, ніж просто приємний запах і гарний вигляд.

Якщо не прати постільну білизну 3 і більше тижнів, це може збільшити ймовірність заселення підковдра шкідливими бактеріями, враховуючи золотистий стафілокок, здатний викликати безліч проблем від акне до пневмонії.

Іншим поширеним винуватцем є кишкова паличка, яка в разі потрапляння на певні частини тіла може спричинити захворювання сечовидільної системи.

Пилові кліщі — ще один поширений постільний "приятель", оскільки вони люблять харчуватися клітинами шкіри людини.

Тому, якщо ви не ходите ризикувати своїм здоров'ям, краще дотримуватися рекомендацій учених і щотижня прати постільну білизну.