Як часто потрібно прати джинси: є кілька цікавих теорій

Експерти запевняють, що улюблену пару джинсів можна зовсім не прати та розповідають, як обійтися без пральної машини.

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Генеральний директор Levi's Чарльз Берг став причиною бурхливої дискусії, розповівши про те, як слід прати джинси. Якщо коротко, то його теорія говорить уникати прання деніму в пральній машині за всяку ціну, натомість він пропонує точково запирати плями, пише IFLScience.

Уперше Берг порадив споживачам не прати свої джинси ще 2004 року. Нещодавно ж він роз'яснив свою пораду і додав кілька незвичайних порад, як приймати душ у джинсах.

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"Я ніколи не забороняв людям прати їхні джинси. Справжні поціновувачі деніму, люди, які дійсно люблять свої джинси, скажуть вам: ніколи не кладіть їх у пральну машину. Такої поради дотримуюся і я", — каже Берг.

Також він наголошує, що також немає потреби ходити в брудному одязі.

"Якщо я впущу трохи карі на свої джинси, я їх почищу. Але заперу тільки саму пляму. Якщо ж джинси стануть справді брудними, тоді я помию їх у душі", — каже голова компанії Levi's.

Керівник Levi's також нагадує, що саме на прання джинсів припадає основний вуглецевий слід одягу. Згідно з даними міжнародного об'єднання Oxfam, кожна пара джинсів стає джерелом близько 33,4 кілограма вуглекислого газу. Крім цього, для виробництва бавовни, яку потім використовують у створенні джинсів, потрібно близько 1800 галонів води.

Щоб пом'якшити такий негативний вплив на планету, очільник Levi's рекомендує споживачам уникати прання джинсів у пральній машині. Нагрівання води та живлення машин поглинає величезну кількість енергії, так при середньому завантаженні білизни виділяється 2,3 кг вуглекислого газу.

Ідея може здатися трохи дикою, але раніше було проведено дослідження, які показали, що насправді наші джинси залишаються доволі чистими протягом тривалого періоду часу.

Дослідники з Університету Альберти провели експеримент, у якому взяв участь один зі студентів. Джош Ле не прав свої джинси протягом 15 місяців, а потім взяв мазок із поверхні деніму на предмет бактерій. Потім він виправ джинси в пральній машині, після чого носив їх протягом двох тижнів і повторно протестував.

Несподіваним стало те, що рівні бактерій не надто різнилися в обох випадках. Після двох тижнів носіння джинси були майже такими ж брудними, як і через 15 місяців носіння.

"Я очікувала виявити певні бактерії, наприклад, кишкову паличку, але була сильно здивована, коли їх не виявилося на взятих мазках. Замість цього на поверхні джинсів було багато нормальних шкірних бактерій. Наш експеримент показав, що принаймні ріст бактерій не буде вищим, якщо джинси не прати регулярно", — підсумувала авторка дослідження Рейчел МакКвін.

Нагадаємо, нещодавно вчені розповіли, як часто потрібно прати постільну білизну. Люди проводять майже третину свого життя в ліжку, але чомусь не дотримуються там такого ж рівня чистоти, як у ванній кімнаті або кухні. Що може бути дуже небезпечно для здоров'я.