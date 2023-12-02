Может стоить до 60 тысяч фунтов: первое издание "Гарри Поттера" продадут на аукционе

Аукцион Hansons, на котором планируется выставить первое издание книги о Гарри Поттере, состоится 11 декабря.

Первое издание знаменитой книги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике планируют продать на аукционе 11 декабря. Об этом пишет BBC News.

Книга "Гарри Поттер и философский камень", изданная в 1997 году, нашлась совершенно случайно в корзине распродажного товара книжного магазина в Хайленде (Шотландия).

После экспертной оценки, аукционисты Hansons заявили, что это один из 200 экземпляров, разосланных по магазинам из первого тиража книги. Рекомендованная розничная цена книги составляла 10 фунтов стерлингов. Сейчас ее стоимость может достигнуть от 40 тысяч до 60 тысяч фунтов стерлингов.

"Эта книга в твердом переплете была одной из самых редких и ценных книг о Поттере и "Святым Граалем" для коллекционеров", — с восторгом говорили эксперты.

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Они анонсировали ее для аукциона как "подлинный и фантастически хорошо сохранившийся экземпляр".

"Эти первые выпуски становится все труднее и труднее найти. Должно быть, это один из немногих сохранившихся экземпляров, находившихся в частных руках с момента покупки в 1997 году", — подчеркнул эксперт по книгам о Гарри Поттере Джим Спенсер.

Аукцион состоится 11 декабря.

История находки

Живущая недалеко от Эдинбурга шотландка нашла книгу в конце 1990-х годов во время семейного отдыха в караване в Уэстер-Росс. Ее привлекло имя автора, интервью с которой она прочитала накануне в газете The Scotsman.

"Наши двое детей наслаждались сказкой о волшебниках на ночь на протяжении всех каникул в 1997 году", — вспоминает она.

С момента покупки, уже будучи на пенсии, женщина хранила книгу в шкафу под лестницей у себя дома, точь-в-точь как Гарри Поттер, который спал в чулане под лестницей.

Книги о Гарри Поттере являются одними из самых продаваемых изданий всех времен: по всему миру было продано более 600 миллионов экземпляров. По этим произведениям Джоан Роулинг сняты фильмы, а также есть планы по созданию телесериала.

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