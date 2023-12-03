Тысячи зрителей: как прошел первый концерт Макса Барских на украинском языке в Киеве (фоторепортаж)

Популярный украинский певец собрал кеивский Дворец спорта.

Фокус побывал на самом масштабном среди украинских исполнителей концерте за истекшие два года, с момента полномасштабного вторжения.

Первый день зимы в столице ознаменовался масштабным концертом украинского певца Макса Барских, который с триумфом прошел в киевском Дворце Спорта. Исполнитель представил на суд поклонников популярные треки, переведенные на украинский язык, а также спел новые синглы из альбома "Зорепад". Кроме того, со сцены прозвучали популярные хиты на английском языке.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Это было первое украиноязычное шоу Макса Барских с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Креативным продюсером концерта Барских выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Концерт исполнителя стал наиболее масштабным за все время войны и начался со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто ежедневно приближает нашу победу. Часть средств на прибыль традиционно будет направлена ​​украинским военным на целевые нужды.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Стоит ометить, что событие прошло с триумфом и феноменальным количеством зрителей. Во Дворце спорта собралось более 10 тысяч зрителей.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Отдельного внимания заслуживает световая и видео-постановка выступления певца. Макс Барских даже удивил зрителей полетами в стиле иллюзиониста Дэвида Коперфильда, а каждый трек, исполненный певцом, сопровождался отдельным гранидиозным шоу уровня "Евровидения" последнего десятилетия.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Во второй части концерта, на сцене к Максу Барских присоединилась DOROFEEVA (Надя Дорофеева). Популярные певцы исполнили несколько треков вместе.

Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе

Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца", — комментирует Барских. — Путь, который преодолевает Украина, равняется пути, который преодолевает каждый украинец. Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Звездопад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны", — рассказал Макс Барских.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Также, он рассказал о моменте, когда певец думал, что больше не будет песен и выступлений. Макс Барских поблагодарил всех, кто вернул украинцам надежду на завтра и дает возможность жить и творить на своей земле. Певец подчеркнул, что верит в будущее.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Концерт Макса Барских во Дворце спорта

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