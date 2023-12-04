4 декабря 2023 года: великомученицы Варвары - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также красить волосы.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской (Никомидийской). Верующими почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти. Катом девушки, казненной в 306 году, стал ее отец, исповедовавший язычество и не смог принять тот факт, что его дочь решила посвятить себя христианству.

Что нельзя делать 4 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

красить волосы;

недоговаривать правду или хитрить.

Народные поверья и приметы:

безоблачно и ясно – ждите морозы;

тепло – в следующем году будет хороший урожай льна;

облачно — будут снегопады;

закат красный — к ясной погоде;

небо ночью звездное – к холодам, тусклое – к оттепели;

сильный мороз — еще долго продлится холодная погода.

День ангела празднуют:

Геннадий, Иван, Ульяна, Яна, Варвара.

Родились в этот день:

1963 год — Сергей Бубка, украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира.

А также в этот день:

1979 год — открывают станцию Киевского метрополитена "Лесная";

1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;

1995 год — анонсировали создание легендарного языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.