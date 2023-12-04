Миша Кацурин отреагировал на выступление Нади Дорофеевой и Макса Барских (фото)

Муж артистки посетил концерт, на котором Дорофеева и Барских исполнили совместный трек "Ритмы".

Украинский блогер и ресторатор Михаил Кацурин отреагировал на недавнее выступление своей жены Нади Дорофеевой. Кадрами с концерта Макса Барских в столице он поделился в Instagram.

Во время выступления своего коллеги Дорофеева спела с ним совместный трек "Ритмы". На сцену артистка прибыла на специальном лифте.

"Каждый раз пугаюсь, когда она дома так делает", — прокомментировал появление возлюбленной ресторатор.

Также Кацурин поделился закулисьем репетиции Дорофеевой, отметив, что "артисты — странный народ".

Надя Дорофеева и Макс Барских Фото: Instagram @misha_katsurin Надя Дорофеева Фото: Instagram @misha_katsurin

Тем временем сама певица призналась, что теперь Макс Барских выступит на ее концерте 9 декабря 2023 года.

"Дружба — это когда ты у него на концерте поешь, а он — у тебя", — написала артистка, а ее коллега в комментариях ответил эмодзи в виде красного сердечка.

Макс Барских и Надя Дорофеева

Отметим, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились летом 2023 года. Церемония стала неожиданностью для фанатов артистки, ведь супруги показали свадебные кадры уже после события.

Напомним, Миша Кацурин сводил жену на свидание, показав места своей студенческой жизни.

Также Фокус писал об отдыхе Нади Дорофеевой и Миши Кацурина в Карпатах.