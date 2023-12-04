Мег Райан выступила в защиту своего сына

Звезда фильма "Неспящие в Сиэтле" отметила, что ярлык "непо-бейби" неприменим к ее сыну Джека Генри Куэйда, потому что это пренебрежительно по отношению к его трудовой этике.

Мег Райан встала на защиту своего сына после того, как услышала, как люди называют его "ребенком-непо", или "непо-бейби" – этот термин, используется для описания детей знаменитых родителей, намекающий на то, что их успех во многом обусловлен их славой. Среди непо-бейби обычно называют Зои Кравиц, Кайю Гербер, Лили-Роуз Депп и многих других детей знаменитых родителей. Об этом пишет Daily Mail.

Джек Куэйд, которому сейчас 31 год, дебютировал в кино в "Голодных играх" (2012) вместе с Дженнифер Лоуренс и Джошем Хатчерсоном, и с тех пор у него впечатляющее голливудское резюме.

Совсем недавно сын Райан и ее бывшего мужа Денниса Куэйда, звезды фильмов "Послезавтра" и "Пандорум", снялся в ребуте "Крика" (2022), биографическом триллере "Оппенгеймер" (2023) и трех сезонах сатирического супергеройского сериала "Пацаны"канала Amazon Prime Video.

Джек Куэйд и его знаменитые родители

По мере того как количество ролей увеличивается, критики все чаще называют Джека "непо-бейби", что очень не нравится его матери.

"Джек действительно талантлив. Он более естественный, чем я когда-либо буду", — Мег Райан.

"Эти слова о "непо" настолько пренебрежительно звучат по отношению к его трудовой этике, его талантам и тому, насколько он чувствителен к идее своих привилегий", — отметила 62-летняя Мег Райан.

Вспоминая то время, когда Джек был подростком и все еще учился в школе, бывшая королева ромкомов вспоминает конкретный момент, когда она поняла, что его судьба, вероятно, будет включать в себя карьеру актера.

"Я помню, как увидела его в школьной постановке "Сна в летнюю ночь", — вспоминает 62-летняя актриса, которая тогда как раз рассталась с Деннисом Куэйдом в 2001 году. По ее словам, Деннис сидел на другом конца зала и тоже смотрел представление.

"Когда я увидела своего сын, я обхватила голову руками и подумала: "О, нет. Он хорош. Он действительно хорош", — оказывается, что ее бывший муж отреагировал точно так же, увидев, как их сын демонстрирует свои таланты на сцене.

Мег Райан и Джек Куэйд Фото: Getty Images

"Я наклонилась вперед и увидела Денниса, он тоже наклонился вперед, обхватив голову руками. Я просто знала", — сказала она о совместном моменте в качестве родителя.

И хоть Мег и Деннис были восхищены талантом своего сына, они понимали, что он столкнется с бесчисленными отказами, если выберет карьеру актера.

Куэйд был среди детей знаменитостей, чьи имена были названы в прошлом году в статье в нью-йоркском журнале про непо-бейби. И он появился на обложке.

Трейлер 4 сезона сериала "Пацаны"

Кроме него на обложке были изображены Дакота Джонсон (дочь Дона Джонсона и Мелани Гриффит), Джон Дэвид Вашингтон (сын Дензела Вашингтона и Паулетты Вашингтон), Майя Хоук (дочь Итана Хоука и Умы Турман), Зои Кравиц (дочь Ленни Кравиц и Лизы Боне), Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради) и Мод Апатоу (дочь Джадда Апатоу и Лесли Манн).

Райан занимается продвижением своего последнего романтического комедийного фильма "Что происходит позже", в котором она не только играет главную роль с Дэвидом Духовны, но и выступает в качестве режиссера, работая над сценарием, который она написала в соавторстве со Стивеном Дитцем и Кирком Линном.

В фильме рассказывается о двух бывших, которые, столкнувшись друг с другом во время задержки рейса из-за снежной бури, проводят ночь в аэропорту, заново переживая свое прошлое.

Напомним, дочь Дэвида Духовны и актрисы Теа Леони, Маделейн Уэст Духовны, недавно также дебютировала в сериале Netflix "Болеутоляющее".