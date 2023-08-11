Еще одна "непо бейби": дочь Дэвида Духовны и Теа Леони снялась в сериале

24-летняя Уэст пошла по стопам своих знаменитых родителей и появилась в сериале Netflix "Болеутоляющее".

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24-летняя дочь Дэвида Духовны и Теа Леони, Маделейн Уэст Духовны, впервые начала сниматься в 2018 году, когда получила роль в "Секретных материалах". Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас она играет главную роль в новой драме Netflix "Болеутоляющее" вместе с Мэтью Бродериком.

Так, Уэст Духовны стала еще одной из голливудских "непо бейби", детей, который получили работу благодаря тому, что их родители – кинозвезды и обеспечили им старт в карьере.

24-летняя девушка впервые начала сниматься в 2018 году, когда она получила роль в "Секретных материалах" вместе со своим отцом — вопреки желанию своей знаменитой мамы. Уэст появилась в финальном эпизоде ​​11 сезона "Секретных материалов", сыграв роль подростка по имени Мэдди.

Теперь она оказалась в центре внимания благодаря своей роли в новой драме Netflix "Болеутоляющее", премьера которой состоялась на этой неделе.

Трейлер сериала "Болеутоляющее"

Шоу рассказывает историю того, как в США о том, как в США распространился опиоидный кризис.

Мэтью Бродерик играет босса Purdue Pharma Ричарда Саклера, а Уэст играет Шеннон Шеффер — агента, которая распространяет среди врачей обезболивающие, вызывающие опасное привыкание.

По словам подающей надежды звезды, которая провела свои ранние годы в Калифорнии, прежде чем переехать в Нью-Йорк в возрасте 10 лет, ее мама не хотела, чтобы она пошла по их стопам.

Она рассказала, что ее мать, которая наиболее известна своими ролями в фильмах "Плохие парни" и "Парк Юрского периода III", годами пыталась убедить ее не заниматься актерским мастерством.

"Моя мама говорила мне: "Делай, что хочешь, только не будь актрисой", — рассказала Уэст журналу W ранее в этом месяце.

Несмотря на совет своей матери, Уэст объяснила, что она "влюбилась" в актерство после того, как участвовала в школьном спектакле в старшем классе средней школы.

"Я никогда не чувствовал себя так. Ничто не приходило так легко, не обязательно талант, но страсть. Я знала, что если не попробую, то, вероятно, буду вечно сожалеть об этом", — призналась девушка.

По словам Уэст, ее мать вскоре смирилась с ее выбором, а отец, звезда сериалов "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния", сразу одобрил ее выбор.

Уэст Духовны с отцом Фото: Getty Images

"Она выросла в индустрии в то время, когда женщинам было очень трудно", — объяснила Уэст.

Напомним, Дэвид Духовны и Теа Леони поженились в 1997 году, а два года спустя на свет появилась Уэст. В 2002 году родился ее брат Кид Миллер.

Теа и Дэвид расстались в 2014 году. За несколько лет до этого Дэвид публично признался, что страдает гиперсексуальностью и проходил лечение в частной клинике.

Напомним, в прошлом году Духовны видели на свидании с новой девушкой, первой, с кем он начал встречаться после развода.