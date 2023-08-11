Ще одна "непо бейбі": дочка Девіда Духовни і Теа Леоні знялася в серіалі

24-річна Вест пішла стопами своїх знаменитих батьків і з'явилася в серіалі Netflix "Болезаспокійливе".

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24-річна дочка Девіда Духовни і Теа Леоні, Маделейн Вест Духовни, вперше почала зніматися у 2018 році, коли отримала роль у "Секретних матеріалах". Про це пише Daily Mail.

Зараз вона грає головну роль у новій драмі Netflix "Болезаспокійливе" разом із Метью Бродеріком.

Так, Вест Духовни стала ще однією з голлівудських "непо бейбі", дітей, які отримали роботу завдяки тому, що їхні батьки — кінозірки і забезпечили їм старт у кар'єрі.

24-річна дівчина вперше почала зніматися 2018 року, коли вона отримала роль у "Секретних матеріалах" разом зі своїм батьком — всупереч бажанню своєї знаменитої мами. Вест з'явилася у фінальному епізоді 11 сезону "Секретних матеріалів", зігравши роль підлітка на ім'я Медді.

Тепер вона опинилася в центрі уваги завдяки своїй ролі в новій драмі Netflix "Болезаспокійливе", прем'єра якої відбулася цього тижня.

Трейлер серіалу "Болезаспокійливе"

Шоу розповідає історію того, як у США про те, як у США поширилася опіоїдна криза.

Метью Бродерік грає боса Purdue Pharma Річарда Саклера, а Вест грає Шеннон Шеффер — агента, яка поширює серед лікарів знеболювальне, що викликає небезпечне звикання.

За словами зірки, що подає надії, яка провела свої ранні роки в Каліфорнії, перш ніж переїхати до Нью-Йорка у віці 10 років, її мама не хотіла, щоб вона пішла їхніми стопами.

Вона розповіла, що її мати, яка найбільш відома своїми ролями у фільмах "Погані хлопці" і "Парк Юрського періоду III", роками намагалася переконати її не займатися акторською майстерністю.

"Моя мама говорила мені: "Роби, що хочеш, тільки не будь актрисою", — розповіла Вест журналу W раніше цього місяця.

Попри пораду своєї матері, Вест пояснила, що вона "закохалася" в акторство після того, як брала участь у шкільній виставі в старшому класі середньої школи.

"Я ніколи не відчував себе так. Ніщо не приходило так легко, не обов'язково талант, але пристрасть. Я знала, що якщо не спробую, то, ймовірно, буду вічно шкодувати про це", — зізналася дівчина.

За словами Вест, її мати незабаром змирилася з її вибором, а батько, зірка серіалів "Секретні матеріали" і "Блудлива Каліфорнія", відразу схвалив її вибір.

Вест Духовни з батьком Фото: Getty Images

"Вона виросла в індустрії в той час, коли жінкам було дуже важко", — пояснила Вест.

Нагадаємо, Девід Духовни і Теа Леоні одружилися 1997 року, а через два роки на світ з'явилася Вест. У 2002 році народився її брат Кід Міллер.

Теа і Девід розлучилися 2014 року. За кілька років до цього Девід публічно зізнався, що страждає на гіперсексуальність і проходив лікування в приватній клініці.

Нагадаємо, минулого року Духовни бачили на побаченні з новою дівчиною, першою, з ким він почав зустрічатися після розлучення.