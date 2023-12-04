Дуа Липа и Ромен Гаврас разошлись: инициатором стала певица

Впервые о романе знаменитостей стало известно весной 2023 года.

28-летняя британская певица Дуа Липа разошлась с французским режиссером Роменом Гаврасом, 42, после около полугода отношений. Об этом пишет The Sun.

Как рассказывают близкие к экс-паре источники, инициатором разрыва стала именно артистка. Сейчас она много времени отдает карьере, поэтому не может полноценно уделять внимание личной жизни.

"Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, она горит. Пара прекратила отношения до того, как они испортились", — отмечают инсайдеры.

Дуа Липа и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Впервые о новом романе Дуа Липы заговорили в начале весны 2023 года. Тогда пару заметили на свидании, однако официально они не давали никаких комментариев. А уже в мае режиссер и певица косовского происхождения вместе появились на Каннском кинофестивале, держась за руки.

Впоследствии влюбленных также "ловили" папарацци во время летнего отдыха, в частности, с родителями артистки.

Дуа Липа и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

До этого Дуа Липа длительное время встречалась с братом сестер Хадид Анваром. Также ей приписывали роман с рэпером Джеком Харлоу, который посвятил артистке песню.

А Ромен Гаврас в свое время строил романтические отношения с Ритой Орой.

Напомним, Дуа Липа поздравила уже экс-бойфренда с днем рождения в июле 2023.

Также Фокус писал о знакомстве Ромена Гавраса с родителями Дуа Липы.