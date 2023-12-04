Одинокий Хью Джекман встревожил поклонников новыми фото

По мнению фанатов Джекмана, одиночество отразилось на его внешности.

55-летний австралийский актер Хью Джекман опубликовал пару своих фото в новом посте в Instagram, и его подписчики сразу обратили внимание, что на кадрах их кумир не выглядит счастливым, пишет Daily Mail.

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Фото звезды были сделаны во время его прогулки по Нью-Йорку. Он выглядит задумчивым и удрученным.

"Очень близко", — подписал он свой пост, добавив хэштег "настроение".

Хью Джекман во время прогулки по Нью-Йорку Фото: Hugh Jackman/Instagram Фото: Hugh Jackman/Instagram

Комментарии фанатов не заставили себя ждать.

"Выглядишь немного серьезным, Хью", "В своих солнцезащитных очках ты выглядишь немного сварливым", "Почему так серьезен, любовь моя", "Неудачны день?", "Где та красивая улыбка, которую мы все знаем и любим?" – пишут под публикацией.

Сейчас Хью активно старается вернуть себе идеальную физическую форму, чтобы повторить свою роль Росомахи в предстоящем фильме "Дэдпул", и подумывает о новой роли на Бродвее.

"Хью полностью сосредоточен на "Дэдпуле 3" и на обретении формы Росомахи. Это отвлекает его от общения с бывшей и от свиданий. Он рад вернуться к работе и рад посвятить этому все свое внимание. Хью не против идеи снова найти любовь в будущем, но в настоящее время не планирует делать это специально. И он не ждет и не гонится за новой любовью", – рассказал журналистам инсайдер.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс объявили о своем расставании в сентябре 2023 года, чем шокировали поклонников. Ведь пара считалась одной из самых крепких в Голливуде и была вместе 27 лет. Они сохранили дружеские отношения, а Хью даже собирался к бывшей на день рождения.

"Хотя они, возможно, больше не любят друг друга, между ними все еще существует связь и любовь, которая будет длиться вечно.. Он по-прежнему пожелает ей счастливого дня рождения, и они, как и раньше, будут обсуждать во время праздников все, что касается их детей. Они пытаются во всем разобраться и стараются сделать это как можно цивилизованнее", – говорит один из друзей пары.

Хью и Деборра-Ли поженились в 1996 году после того, как пересеклись на съемках фильма "Коррелли" в 1995 году. За время брака они усыновили двоих детей: 23-летнего сына Оскара и 18-летнюю дочь Аву.

Что стало причиной их расставания, неизвестно до сих пор.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман и Деборра-Ли удивили своим поступком.