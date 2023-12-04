5-летний принц Луи впервые примерил золотую корону
Королевская особа пообщалась с ведущими "Танцев со звездами", а также с участниками популярного шоу.
Принцесса Уэльская с детьми, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, посетила студию шоу "Танцы со звездами" на ВВС, пишет Hello.
Кэтрин является большой поклонницей проекта, поэтому была очень рада возможности показать дочери и сыну святую святых программы.
Во время визита троица по очереди занимала судейские места, а также пообщалась с ведущими Тесс Дэйли и Клаудией Винклеман, а также с некоторыми профессиональными танцорами шоу, такими как Дайан Басвелл и Надежда Бычкова.
Сотрудники проекта провели для королевских особ экскурсию по костюмерному цеху, где пятилетний Луи примерил маленькую золотую корону.
О том, что Кейт и ее мама Кэрол Миддлтон очень любят "Танцы со вездами, принц Уильям рассказывал журналистам еще в 2019 году.
В беседе с судьей "Танцев" Ширли Баллас и ведущей Клаудией Винклеман на благотворительном гала-концерте тогдашний герцог Корнуольский и Кембриджский объяснил:
"Я смотрел шоу пару раз. Кэтрин – большая поклонница, а мо теща – очень любит "Танцы со звездами"".
Нравится программа и Заре и Майклу Тиндаллам. Члены королевской семьи даже наслаждались танцем с Антоном Дю Беке на благотворительном вечере знаменитостей в отеле Celtic Manor Resort в Ньюпорте еще в 2017 году.
Ранее Фокус писал, что китайский пианист рассказал, какой совет Кейт Миддлтон дала своей дочери Шарлотте.