Дженнифер Лопес показала роскошный бассейн в своем особняке за $60 млн (видео)

Джей Ло рекламирует свой новый альбом This Is Me… Now.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес не упускает возможности при случае похвастаться своим роскошным особняком, который она вместе с Беном Аффлеком, супругом артистки, купили летом, оформив ипотеку. Именно этот дом она выбрала и для рекламы нового музыкального альбома This Is Me… Now, а результаты съемок показала на странице в Instagram.

Ролик начинается в спальне, где Джей Ло в бежевой шляпе, меховом белом пальто с леопардовой подкладкой, белой майке, джинсах, грубых ботинках и множестве золотых украшений позирует для новой фотосессии.

Затем камера ведет ее вдоль огромного бассейна, расположенного на заднем дворе особняка. В руках она держит бокал алкогольного напитка "Делола", производством которого она занимается.

Это – не первый случай, когда Дженнифер показывает свое роскошное семейное гнездо. Раньше у нее в соцсетях мелькали кадры тусовки с друзьями на кухне, а затем она показала дорогой стол, который накрыла и украсила ко Дню Благодарения на заднем дворе.

За особняк площадью свыше 4250 квадратных метров Бен Аффлек и Дженннифер заплатили 60,85 миллиона долларов. Они очень долго искали дом своей мечты, а когда нашли – тянуть не стали. Сделка заняла всего одну неделю, и пара заплатила почти 15 миллионов долларов ниже запрашиваемой цены в 75 миллионов долларов. Впервые особняк появился на рынке в 2018 году за 135 миллионов долларов, но эта цена была снижена почти вдвое, когда он был повторно зарегистрирован в 2023-м. Дом, называемый "поместьем Уоллингфорд", расположен на мысе площадью 5 акров и может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами. Незадолго до продажи он был перестроен и расширен, и имеет гараж на 12 машин и парковку на 80 мест.

Мини-экскурсия по особняку Джей Ло и Бена Аффлека

На территории также есть "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью 460 квадратных метров, дом для смотрителя и дом охраны с двумя спальнями. Благодаря крытому спортивному комплексу Дженнифер имеет в своем распоряжении полноценный тренажерный зал, а также площадки для баскетбола, пиклбола и боксерский ринг. Также есть спортивный зал и бар.

В комплекте идут полноценный парикмахерский и маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, виски-бар, а также сауна и массажные кабинеты. Бассейн с нулевым краем расположен за главным домом и выходит на территорию с двумя отдельными закрытыми входами.

Дом, в котором живут Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

