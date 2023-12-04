Внук Софии Ротару, который незаконно выехал из Украины, дал первое публичное интервью

Внук звездной бабушки совсем не вспоминает о своей Родине

29-летний певец Анатолий Евдокименко, более известный как внук звездной бабушки Софии Ротару, впервые после бегства из Украины дал интервью.

Нидерландскому изданию певец, выступающий под сценическим именем SHMN, рассказал о своем новом альбоме под названием Amadeus, который он презентовал в Европе.

Интересно, что в интервью внук звездной бабушки Ротару рассказывает о своем становлении как музыканта, семье музыкантов, которые повлияли на развитие карьеры и его становление, однако ни разу не упомянул о своем происхождении и о своей родине — Украине.

Евдокименко рассказал об альбоме, который он написал в течение последних двенадцати месяцах. Также он отметил, что эти песни это испытания, которые пришлось пройти за последний год, а также его становление и перерождение как артиста.

Он отметил, что музыка рядом с ним с юношеских лет, поэтому искусство было его образом жизни. С детства он слышал множество музыки, что в юном возрасте натолкнули его на сочетание звуков и создание новых мелодий.

Также он отметил, что когда создавалась его музыка, он понял насколько то, что у него получается, связано с его жизнью и проблемам, которые у него возникли.

Стоит отметить, когда началась полномасштабная война в Украине внук Софии Ротару незаконно пытался покинуть территорию Украины. Тогда молодого человека задержали еще с несколькими другими мужчинами призывного возраста на границе с Молдовой.

Мужчины были на лодке и заплатить гражданину Молдовы по 2 тысячи долларов, чтобы он переправил их на другую сторону. Однако побег не удался, их задержали пограничники. Однако уже в июле Евдокименко оказался в Париже. Как он покинул Украину до сих пор не известно. Однако ходят слухи, что звездная бабушка отдала немаленькую сумму за то, что ее внука выпустили за границу.

Напомним, София Ротару показала архивный снимок со своей свадьбы .