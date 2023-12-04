Барби и Кен: Марго Робби с Райаном Гослингом появились на публике (фото)

В картине Греты Гервиг звездный дуэт исполнил роли одной из самых популярных кукол в мире и ее бойфренда.

33-летняя австралийская актриса Марго Робби присоединилась к своим коллегам по фильму "Барби" на книжной вечеринке Faber & Faber Screenplay в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда картины об одной из самых популярных кукол в мире появилась в ярко-розовом мини-платье с бантами и длинными рукавами и туфлях с открытым носом. Волосы "Барби" были уложены легкими волнами. Она позировала для нескольких фото с Райаном Гослингом, 43, и Америкой Феррерой, 39, на вечеринке в отеле Pendry West Hollywood.

Среди звездных гостей также были Дуа Липа и Билли Айлиш — авторы музыкальных саундтреков к фильму.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Райан Гослинг тем временем надел серое пальто поверх черной рубашки и классических брюк.

Райан Гослинг, Марго Робби и Америка Феррера Фото: Getty Images

А Америка Феррера надела на особую вечеринку укороченный твидовый блейзер в сочетании с замшевой юбкой миди.

Летом 2023 года на экраны вышел фильм о кукле Барби с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Картина Греты Гервиг собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.

Напомним, Марго Робби и Киллиан Мерфи (исполнитель роли Роберта Оппенгеймера) встретятся на одной съемочной площадке.

Также Фокус писал о появлении Марго Робби на публике в костюме украинского бренда.