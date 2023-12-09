Что мешает нам похудеть: 4 заблуждения о метаболизме

Чтобы похудение было эффективным и не наносило вред здоровью, первоочередной задачей должно стать ускорение метаболизма.

Чтобы худеть эффективно, то есть снизить вес тела и удерживаться в нем без титанических усилий и голодных обмороков, нужно нормализовать обмен веществ в организме, то есть ускорить метаболизм. В норме обмен веществ в человеческом теле приводит к сжиганию калорий даже во время отдыха, то есть из съеденной пищи извлекается максимум полезных веществ, которые усваиваются клетками, вместо того, чтобы делать жировые запасы на гипотетический "черный день". О том, какие ложные убеждения мешают нам разогнать метаболизм и худеть без проблем, пишет журнал ElegantWoman.

Заблуждение 1: голодание разгоняет метаболизм

В действительности, все происходит не так. Чем большую нехватку калорий испытывает организм, тем медленнее становится обмен веществ. То есть тело включает режим "суперэкономный", чтобы растянуть питательные вещества на более длительное время и поддержать жизнь. Поэтому все, что можно "отложить на потом" – превращается в жировые запасы. А после того, как вы перестанете соблюдать жесткую низкокалорийную диету, организм продолжит делать запасы, чтобы как рачительный хозяин подготовиться к следующему периоду голода..

Заблуждение 2: некоторые продукты способствуют ускорению обмена веществ

К сожалению, не существует "волшебной амброзии", которая могла бы решить все проблемы обмена веществ у каждого человека. Овощи, фрукты и некоторые пряности могут немного способствовать ускорению метаболизма, но следить за тем, чтобы питание было сбалансированным, все равно придется.

Заблуждение 3: скорость метаболизма заложена генетически и не поддается коррекции

Это правда лишь отчасти. На самом деле мы можем влиять на скорость обмена веществ, корректируя физическую активность, пищевое поведение и свой рацион. Скорость метаболизма повышается при активном образе жизни и сбалансированном питании, в котором присутствует;

достаточное количество белка;

клетчатка;

витамины;

микроэлементы.

Поэтому даже люди с "плохой генетикой" метаболизма, то есть семейной склонностью к полноте, могут поддерживать нормальный вес при правильном образе жизни

Заблуждение 4: метаболизм, нарушенный неправильным питанием, восстановить невозможно

К счастью, это миф. Даже если много лет вы питались неправильно, не задумываясь о здоровом питании или сидя на жестких диетах, положение можно исправить. Конечно, без определенных усилий не обойдется, но изменив образ жизни и питаясь сбалансировано, вы сможете нормализовать и даже ускорить свой обмен веществ. Главное в этом деле – терпение, настойчивость и системность.

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